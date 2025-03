Morte David Rossi, la figlia: "È stato ucciso"

"Più passa il tempo e più siamo convinti che David non si sia suicidato e continueremo a chiedere la verità in tutte le sedi dove ci verrà permesso".

Così Carolina Orlandi, figlia della compagna di David Rossi, nel dodicesimo anniversario della morte dell'ex capo comunicazione di banca Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese il 6 marzo 2013.

"Ci aspettiamo che venga fatto un lavoro serio da questa commissione e che, finalmente, le risultanze a cui arriverà vengano prese in mano da una procura che si può prendere la responsabilità di aprire un procedimento serio anche solo per spiegarci chi ha picchiato David in banca prima di morire perché questa è una verità sottoscritta anche dalla prima commissione d'inchiesta".

