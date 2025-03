Dà in escandescenze poi muore nella sua casa di Capannoli

Un uomo di 37 anni di origine algerina, che da tempo viveva a Capannoli, è stato trovato morto il 5 marzo nella sua abitazione in via San Michele in seguito a un episodio di agitazione ed aggressività. Lo riporta Il Tirreno.

I carabinieri hanno rinvenuto il cadavere dopo essere intervenuti per una chiamata dei vicini di casa, che hanno dato l'allarme dopo aver udito le urla dell'uomo che sembrava dare in escandescenza. All'arrivo delle forze dell'ordine, accompagnate da auto medica e ambulanza, l'uomo era morto per cause non chiarite. Da quanto è trapelato, non sembrano esserci segni di violenza per cui il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali, forse un malore avvenuto in seguito all'episodio di agitazione.

I carabinieri hanno iniziato le indagini sulla causa della morte rimanendo a lungo nell'abitazione per ricostruire la vicenda. La salma è stata trasportata presso la Medicina Legale di Pisa, il Magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che aiuterà a chiarire le cause del decesso.