Tre incontri a Santa Maria a Monte per il piano strutturale

Sta continuando il percorso di partecipazione promosso dal Comune di Santa Maria a Monte e volto a coinvolgere i cittadini e i portatori di interesse nella redazione del nuovo Piano Strutturale, principale strumento urbanistico per il territorio comunale. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 Novembre 2019 si è infatti dato avvio al procedimento per la formazione del nuovo Piano ai sensi della L.R. 65/2014 e della L.R. 10/2010 e successive modifiche e integrazioni. Al fine di illustrarne i contenuti e gli obiettivi e per garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento sono stati previsti i seguenti incontri:

• Martedì 11 Marzo: ore 18,00 – Sala Consiliare del Palazzo Comunale;

• Mercoledì 12 Marzo: ore 18,00 – Scuola dell'Infanzia di San Donato;

• Martedì 18 Marzo: ore 18,00 – Scuola Primaria di Cerretti.

La data, precedentemente comunicata ai mezzi stampa, dell'incontro alla Scuola dell'Infanzia di San Donato ha subito una variazione a causa dell’impossibilita’ della presenza dei tecnici che hanno lavorato sulla pianificazione. Gli incontri si svolgeranno alla presenza dei tecnici d'ufficio e dei progettisti incaricati alla pianificazione del territorio. Essi costituiranno momenti importanti di confronto, finalizzati all'ascolto, alla raccolta di idee, suggerimenti e proposte, con l'obiettivo di trarne indicazioni condivise con la popolazione per valorizzare e riqualificare il territorio di Santa Maria a Monte.

Fonte: Ufficio stampa

