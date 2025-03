A Montespertoli parte la raccolta fondi per far fare "più rumore" a RockUnMonte

Prende il via oggi qua la campagna di crowdfunding “RockUnMonte fa.. Più Rumore!”, ideata per riuscire a trasformare questo evento musicale estivo di successo, in un importante e stabile polo culturale e sociale nel cuore di Montespertoli. La campagna, attiva dal 6 marzo, mira a finanziare l’edizione 2025 del festival creando nuovi spazi espressivi, laboratori e talk tematici e offrendo ai giovani e alla comunità occasioni di crescita e confronto.

La raccolta fondi è nata grazie al bando Social Innovation Jam di Fondazione CR Firenze che ha facilitato l’incontro dell’Associazione Vitamina M con due giovani professionisti per l’ideazione di un progetto di innovazione sociale. Il percorso ha previsto, poi, l’accompagnamento alla progettazione della campagna di raccolta fondi, in collaborazione con Impact Hub Firenze e Feel Crowd.

L’idea dell’ampliamento del Festival è nata quando abbiamo partecipato all’iniziativa Social Innovation Jam di Fondazione CR Firenze - afferma Carlotta Antichi Presidente dell’associazione Vitamina M - che ha facilitato l’incontro della nostra associazione con due giovani ragazze appassionate di cultura e iniziative sociali sul nostro territorio. Il percorso ha previsto poi l’accompagnamento alla progettazione della campagna di raccolta fondi e tutti insieme abbiamo deciso di dare voce alle tematiche che stanno a cuore alle giovani generazioni. Un festival fatto dai giovani, per i giovani!

Nato nel 2012 dalla passione di un gruppo di giovani volontari del territorio, il festival ha conquistato il pubblico con la sua offerta musicale di alto livello, ospitando artisti del calibro di ANDREA APPINO, NADA, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, MODENA CITY RAMBLERS e molti altri. Dopo anni di successi, il RockUnMonte vuole ora diventare qualcosa di più: un luogo di incontro, dialogo e sensibilizzazione su tematiche sociali cruciali, come l'ambiente, la salute mentale e l'inclusione sociale.

"Vogliamo che il RockUnMonte non sia solo un festival, ma un luogo dove fare rete, creare consapevolezza e alimentare il senso di appartenenza" — dichiarano gli organizzatori dell'Associazione Vitamina M, che da anni lavora con passione per dare vita a iniziative culturali e sociali a Montespertoli, coinvolgendo le giovani generazioni.

La novità di questa edizione è quella di portare al festival associazioni del territorio che si occupano di tematiche socio-culturali importanti come Centro Lilith Empoli che si occupa di accoglienza per donne e bambini vittime di maltrattamenti o violenze; Medici con l'Africa CUAMM e Tocca a Noi, che tratteranno il tema del diritto alla salute; Prima materia ed altre associazioni.

Se la campagna riuscirà a raggiungere l’obiettivo di 10.000€, ogni euro donato sarà raddoppiato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze: una straordinaria opportunità per moltiplicare l'impatto degli appassionati di musica, degli affezionati del festival e di tutti coloro che vorranno prendere parte alla nuova edizione.

Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze, spiega: “Con Social Innovation Jam la Fondazione CR Firenze si è posta un duplice obiettivo. Da una parte quello di stimolare il Terzo Settore alla realizzazione di progetti innovativi, come il ‘Rock Un Monte Festival’, che sappiano cogliere le esistenze della comunità locale sfruttando lo strumento di partecipazione collettiva offerto dalle piattaforme di crowdfunding. Dall’altro quello di generare un proficuo incontro con le giovani generazioni che possono così allenare le proprie capacità e avvicinarsi al mondo dell’associazionismo. Facciamo il nostro in bocca al lupo per la campagna in partenza: invitiamo i cittadini a condividere con noi questo nobile scopo perché insieme possiamo andare lontano”.

Partecipare è semplicissimo: dal 6 marzo è possibile sostenere la campagna su https://rockunmonte.sijam.it/it con carta di credito o Paypal e scegliere tra le ricompense che il RUM Festival ha pensato per i suoi partecipanti. T-Shirt, felpe, buoni per lo street food e tante altri rewards saranno prenotabili direttamente in cambio di una donazione e ritirabili al festival quest’estate, che si terrà il 4, 5 e 6 luglio 2025.

In alternativa è comunque possibile contribuire liberamente tramite bonifico bancario sull’IBAN IT27U0867337980000000211775 intestato ad Associazione Vitamina M inserendo la causale “donazione liberale RUM + e-mail donatore“.

Sarà inoltre possibile partecipare agli eventi dedicati alla campagna di crowdfunding :

Domenica 9 marzo 2025, alle ore 17:30, presso l'Enoteca I Lecci a Montespertoli, FI vi aspetta Quizzabanda | live quiz a squadre: un pomeriggio all'insegna del divertimento e della sfida! Quizzabanda proporrà domande di ogni genere, tra cui: cultura generale, musica, quiz a risposta multipla, domande vero/falso e una manche speciale dedicata alle saghe e alle serie TV più amate. Sarà possibile formare la propria squadra e mettersi alla prova in domande di ogni genere. Basta uno smartphone e la voglia di sfidarsi a suon di risate!

Rumorosa Primavera Market in collaborazione con l’agriturismo “I Casciani”: un'esperienza di Primavera tra Musica, Artigianato e Sapori Toscani. Domenica 23 marzo dalle 10.00 del mattino fino al tramonto immergiti assieme nell'atmosfera primaverile del paesaggio toscano presso l'Agriturismo I Casciani a Montespertoli, FI. Un'occasione unica per celebrare l'arrivo della primavera in un contesto suggestivo, in compagnia e circondati dalla bellezza delle colline toscane! Tanta buona musica accompagnerà la giornata mentre si potranno esplorare i colorati stand del market artigianale, scovando tra le creazioni uniche e originali il regalo perfetto per la stagione in arrivo. Sarà inoltre possibile degustare prelibatezze di stagione a km0.

