Tutela persone con disabilità, due mozioni di Fratelli d'Italia Empoli

Il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Empoli, composto dal Capogruppo Cosimo Carriero e dai Consiglieri Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, ha depositato due mozioni di grande rilevanza sociale che saranno discusse nel prossimo Consiglio Comunale del 10 marzo. Le proposte mirano a rafforzare la tutela e i diritti delle persone con disabilità nel nostro Comune, introducendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita e garantire pari opportunità di accesso ai servizi.

“La nostra attenzione verso le persone con disabilità è sempre stata massima. Con queste due mozioni vogliamo colmare lacune e migliorare concretamente la vita di tanti cittadini empolesi, introducendo misure che rendano la città più inclusiva e accessibile - dichiara il Capogruppo Cosimo Carriero - La prima mozione presentata riguarda l’istituzione della figura del Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità, una figura già prevista a livello nazionale disciplinata dal D.lgs. n. 20/2024, e già presente anche in numerosi comuni toscani, tra cui Livorno, Pisa, Lucca, Grosseto, Siena, Montopoli, Fucecchio e San Miniato, ma ancora assente a Empoli. Questo organo collegiale è stato introdotto per vigilare sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità e per contrastare ogni forma di discriminazione.”

“Il Garante – spiegano i tre Consiglieri - opererebbe in piena autonomia politica e amministrativa e sarebbe un punto di riferimento per tutte le persone con disabilità e le loro famiglie. Il suo ruolo sarebbe quello di raccogliere segnalazioni, promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale, fornire supporto e orientamento nei percorsi burocratici, collaborare con l’amministrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche e diffondere la cultura dell’inclusione.”

“L’istituzione di questa figura è fondamentale per garantire un monitoraggio costante delle problematiche che le persone con disabilità affrontano quotidianamente. Non si tratta solo di qualcosa di simbolico, ma di un vero e proprio strumento operativo per migliorare concretamente l’accessibilità e la qualità della vita nel nostro Comune - afferma la Consigliera Francesca Peccianti – come Fratelli d’Italia chiediamo quindi che il Consiglio Comunale approvi la mozione e avvii quanto prima il percorso per istituire ufficialmente questa figura, dotandola di strumenti adeguati per svolgere il suo ruolo in maniera efficace.”

La seconda mozione, invece, riguarda l’adesione del Comune di Empoli alla piattaforma nazionale CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo), istituita con decreto ministeriale nel 2021. “Questo sistema consente alle persone con disabilità di spostarsi liberamente in tutti i Comuni italiani aderenti, senza dover richiedere autorizzazioni specifiche per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato e ai parcheggi riservati. – Spiega il Consigliere Danilo Di Stefano - Attualmente, Empoli non risulta tra i Comuni aderenti, nonostante la piattaforma sia operativa dal 2022 e rappresenti un enorme vantaggio per i cittadini disabili e per la semplificazione burocratica. L’adesione permetterebbe di eliminare inutili procedure burocratiche, garantire una maggiore libertà di movimento alle persone con disabilità, snellire

le attività amministrative comunali e migliorare il controllo e la sicurezza per gli organi di polizia locale.”

“Il mancato ingresso di Empoli nella piattaforma CUDE rappresenta un limite alla mobilità delle persone con disabilità. Questo sistema esiste da quasi tre anni. È tempo anche per il nostro comune di adeguarsi per garantire pari diritti a tutti i cittadini - continua il Consigliere Danilo Di Stefano – chiediamo quindi al Sindaco e alla Giunta comunale di attivarsi per aderire alla piattaforma CUDE e di avviare una campagna informativa affinché i cittadini disabili siano pienamente consapevoli delle opportunità offerte dal nuovo sistema.”

“Con queste due mozioni, come cittadini e come Consiglieri di Fratelli d’Italia Empoli dimostriamo ancora una volta il nostro impegno concreto per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La creazione del Garante e l’adesione alla piattaforma CUDE rappresenterebbero due passi fondamentali per costruire una città più equa e accessibile per tutti. Non possiamo più accettare che Empoli resti indietro su temi così importanti. Ci auguriamo che il Consiglio Comunale accolga favorevolmente queste due proposte e che si passi rapidamente dalle parole ai fatti”, conclude il Capogruppo Cosimo Carriero.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate