Un documentario sulla guerra in Ucraina a Certaldo

Voci di testimoni diretti ucraini, nel terzo tragico anniversario dell’invasione russa, 14 testimonianze dal fronte di guerra, Svetlana, Caterina, Alla, Vitali e molte altre. Tutto confezionato in un documentario asciutto e tagliente "HUNG LAND - Storie e volti dell'Ucraina in guerra" che sarà presentato a Certaldo il prossimo venerdì 7 marzo, alle ore 18.30 allo spazio dei Macelli.

L’iniziativa si inserisce nel contesto progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di cui titolare l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e gestito da COeSO Empoli (capofila), Pietra d'Angolo, Misericordia di Empoli, Misericordia di Certaldo e Oxfam Italia.

“Abbiamo scelto Certaldo visto il significativo numero di cittadini ucraini accolti in strutture gestite direttamente dalla Misericordia di Certaldo, che è partner del progetto SAI e gestisce i servizi del SAI in questo territorio” – sottolinea David Meseguer Ripoll di Oxfam Italia Intercultura. “L'obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza attraverso la proiezione del documentario HUNG LAND, prodotto dalla casa cinematografica fiorentina The Factory production, e le testimonianze di alcuni rifugiati ucraini accolti a Certaldo. Sarà una occasione di confronto e approfondimento su in tema di grande attualità e una opportunità per avvicinare le cittadine e i cittadini di Certaldo agli ucraini e alle ucraine accolti sul territorio”.

L’iniziativa è patrocinata dal comune di Certaldo e vedrà la partecipazione del sindaco Giovanni Campatelli: “Spero che l’Italia e l’Unione Europea rafforzino il loro impegno per una pace giusta, che non può prescindere dal rispetto del diritto internazionale e dalla sovranità dell’Ucraina. La pace non si costruisce con la resa delle vittime, ma con il sostegno a chi lotta per la propria libertà e con un’iniziativa diplomatica seria e determinata. Certaldo è e sarà sempre una comunità aperta e accogliente, dalla parte di chi soffre e di chi lotta per un futuro di pace e democrazia” – le parole de primo cittadino.

“Abbiamo una importante comunità ucraina che vive nel nostro territorio, che abbiamo accolto a braccia aperte mettendo a disposizione i servizi comunali, dalla scuola, alla formazione, al lavoro, e a tutte le altre necessità” – ribadisce Romina Renzi assessore all’Istruzione e al Sociale: “Abbiamo patrocinato questa iniziativa perché siamo convinti che far conoscere significa accorciare le distanze e rafforzare l’integrazione sul territorio. L’incontro sarà una straordinaria occasione per conoscere le sofferenze e stringersi ancora più fortemente intorno a questo popolo”.

“Siamo orgogliosi di essere parte attiva di un progetto che promuove i valori dei diritti umani e della solidarietà – dichiara il governatore della Misericordia di Certaldo Andrea Cambioni: “L'iniziativa è un'importante occasione per sensibilizzare la comunità e rafforzare il nostro impegno verso chi è in cerca di un nuovo inizio. Come Misericordia siamo attivi dal 2011 nell’ambito dell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. Dal 2017 siamo partner del progetto Sistema di Accoglienza e integrazione con l’obiettivo di offrire accoglienza alle persone in difficoltà con il supporto di operatori e volontari”.

Appuntamento a venerdì 7 marzo, alle ore 18.30. L’ingresso è libero. Saranno presenti, tra gli altri e dopo i saluti istituzionali, Davide Costa produttore del documentario e referente delle Croce Viola, Alessio Poggioni, il regista del documentario e giornalista fiorentino, Nataliya Maksymchuk mediatrice ucraina, che ha realizzato la traduzione del documentario, alcune testimonianze di sopravvissuti. Al termine, è previsto un’apericena offerto dal SAI.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa