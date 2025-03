Verde, Del Rosso: "Punto debole dell'amministrazione Giunti"

Una riflessione è necessaria per analizzare la nostra mozione e la sua bocciatura da parte della maggioranza. Il verde è sempre stato un punto debole dell’amministrazione Giunti sin dal suo insediamento, ormai 12 anni fa, e continua a suscitare critiche tra i cittadini del Comune. Con la nostra proposta, ci siamo mossi con pragmatismo, avanzando un'idea realizzabile e prendendo spunto da esperienze già attuate nei comuni vicini e persino in alcune realtà del nostro stesso territorio.

Abbiamo lavorato per due mesi su questa mozione, confidando anche in un possibile appoggio da parte del rappresentante di AVS, che detiene le deleghe sul territorio. Ci auguravamo che la logica per cui “tutto ciò che dice l’opposizione va bocciato a prescindere” non appartenesse a questa nuova fase di governo locale a Capraia e limite (CapraiaeLimite nel futuro), dove nonostante i giovani prevalgono i soliti volti della politica. Non è cambiato nulla,il risultato è lo stesso mozioni bocciate. La nostra proposta era semplice: incentivare privati, associazioni e aziende ad adottare aree verdi, promuovendo una manutenzione basata su un senso di appartenenza e cura. Un modello già sperimentato, seppur in modo sporadico, anche nel nostro Comune.

La proposta era molto semplice: far adottare a privati, associazioni e aziende appezzamenti di verde per una manutenzione "d'affetto", come già avvenuto occasionalmente nel nostro Comune. Aiuole mantenute dai condomini, prati gestiti da associazioni per svolgere attività, olivete affidate ad associazioni o anziani per favorire la socializzazione, aree cani curate da amanti degli animali: questa era la nostra proposta. Il sindaco nonostante tutto ha espresso dubbi sulla possibile realizzazione della nostra proposta, ignorando che molti comuni a lui vicini l’hanno già adottata e che alcune aziende del nostro Comune hanno ottenuto concessioni simili. Ha detto di avere progetti per la manutenzione delle rotonde, ma sempre a posteriori.

Inoltre, rimanda la possibilità di adottare il verde nelle rotatorie parlando del progetto legato alla rotonda del nuovo ponte, che forse sarà pronta tra 12 mesi, e per di più su una strada provinciale. Ha affermato poi che il regolamento del Comune di Empoli, da noi citato come riferimento alla mozione, richiederebbe un avviso pubblico. Un’affermazione che dimostra poca accuratezza, dato che è impensabile che un Comune come Empoli possa attuare un'iniziativa simile senza rispettare la legge. Prima sostiene di non poter approvare queste misure, salvo poi, dieci minuti dopo, affermare che stava pensando, anche qui a posteriori, a un progetto per far adottare un’oliveta a un’associazione. Notiamo una volontà di bocciare senza riflettere, salvo poi cercare di intestarsi i meriti.

Un vecchio modo di fare politica che causa solo problemi ai cittadini, in un Comune dove manca ancora un cronoprogramma per la gestione del verde, dove i danni subiti dai cittadini non vengono risarciti e dove il personale è insufficiente persino per la manutenzione delle strade. Vedendo come i comuni vicini vengono amministrati in modo positivo e dinamico, ci chiediamo: perché il PD accetta questo ? Avremmo potuto intestarci il merito di essere diventati il punto di riferimento per le critiche dei cittadini, ma non possiamo certo gioire del malcontento della gente che vive il proprio Comune. Il nostro nome, ViviAmo, dice tutto: viviamo nel Comune e lo amiamo. Per concludere, parliamo di finanza. Si dice sempre che mancano i soldi, eppure con questa mozione si sarebbero potute risparmiare risorse da destinare al sociale. Ma è più semplice dire sempre no.

Lista civica ViviAMO Capraia e Limite

