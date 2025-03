Visite gratuite con Cso nelle Rsa per la vista degli anziani

CSO – Costruzione Strumenti Oftalmici – azienda leader nella produzione di strumenti oftalmici per la diagnostica oculare, rafforza il suo impegno nella prevenzione della salute visiva avviando una collaborazione con il Gruppo La Villa, realtà di riferimento nella gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali. Grazie a questa partnership, l’unità mobile di CSO ha iniziato ad effettuare visite gratuite della vista nelle RSA del Gruppo La Villa in Toscana, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli ospiti attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie oculari più comuni.

L’importanza della vista negli anziani è cruciale: una corretta funzionalità visiva consente di mantenere una maggiore autonomia, favorisce la socializzazione e previene problematiche legate alla mobilità e alla sicurezza. Tuttavia, molte persone anziane non hanno accesso regolare a controlli specialistici, rischiando così di sviluppare patologie non diagnosticate come cataratta, glaucoma o degenerazione maculare.

Screening con tecnologia all’avanguardia

Il progetto prevede l’intervento della Clinica Mobile CSO, un vero e proprio ambulatorio itinerante dotato di strumentazione diagnostica di ultima generazione e di un medico oculista specializzato. Gli ospiti delle RSA coinvolte hanno l’opportunità di sottoporsi a un controllo della salute degli occhi, comprensivo di topografia corneale, misurazione della pressione intraoculare e analisi del fondo oculare, al fine di individuare tempestivamente eventuali disturbi della vista.

«Siamo orgogliosi di collaborare con CSO per offrire un servizio così importante ai nostri Ospiti» afferma l’Ing. Carlo Iuculano, Amministratore Delegato del Gruppo La Villa. «La salute visiva è spesso sottovalutata, ma rappresenta un aspetto essenziale per il benessere e la qualità della vita degli anziani. Con questa iniziativa, vogliamo garantire loro accesso a screening di alto livello e contribuire alla prevenzione di problematiche che possono impattare significativamente sulla loro autonomia».

«Siamo felici di avere avviato questa collaborazione con il Gruppo La Villa, una realtà che condivide con noi l’attenzione al benessere delle persone anziane – aggiunge Viola Mura, responsabile della comunicazione di CSO - La vista è molto più di una semplice capacità sensoriale: è il legame con il mondo, con i ricordi, con le persone care. La possibilità di vedere bene significa autonomia, soprattutto per gli anziani. Con questa iniziativa, vogliamo offrire loro non solo un controllo della vista, ma anche un gesto di attenzione e rispetto per la loro qualità di vita».

Un impegno per il futuro

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma che mira a rendere strutturale la prevenzione visiva nelle RSA e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute degli occhi negli anziani. CSO e il Gruppo La Villa puntano a estendere ulteriormente il servizio, coinvolgendo un numero crescente di residenze e promuovendo la cultura della prevenzione visiva come parte integrante dell’assistenza agli anziani.

CSO mette la propria Clinica Mobile a disposizione delle RSA, ma anche delle scuole, dei Comuni e delle associazioni che vogliano sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della cura e benessere degli occhi.

Fonte: Ufficio stampa

