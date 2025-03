A Pomaia al via i lavori per il primo monastero buddhista tibetano in Italia

Nell'estate 2025 inizieranno i lavori per la costruzione del primo monastero buddhista tibetano in Italia, a Riseccoli - Poggio alla Penna, Pomaia (PI), vicino all'Istituto Lama Tzong Khapa. Il progetto, curato dalla Fondazione Sangha Ets e dall'associazione monastica Sangha Lhungtok Choekhorling, prevede un monastero costruito sulla roccia secondo la tradizione tibetana. L'area, una ex cava, verrà recuperata con un Parco della contemplazione e della pace. La struttura ospiterà circa 100 tra monaci e monache e includerà spazi per la meditazione e un'area riservata al Dalai Lama. Il progetto rappresenta un punto di incontro tra cultura buddhista e occidentale.

