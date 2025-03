Abusati e maltrattati per anni, ottengono giustizia: genitori condannati dal Tribunale di Firenze

Due fratelli, vittime di abusi e maltrattamenti per 6 anni, hanno denunciato i genitori, che sono stati condannati dal Tribunale di Firenze. La vicenda, riportata dal Corriere Fiorentino, racconta che la ragazza, che all'epoca della denuncia nel 2019 aveva 22 anni, trovò il coraggio di raccontare gli orrori subiti. È stata vittima di abusi sessuali dal padre, costretta a mangiare croccantini per gatti e a seguire riti di purificazione, svegliandosi alle 5 del mattino per pregare in latino, perché il padre la riteneva posseduta dal diavolo. Come se non bastasse, i due fratelli erano obbligati a fare la doccia soltanto una volta al mese.

La giovane, che si definisce una "sopravvissuta", racconta che le violenze sono cessate solo grazie alla malattia del padre, che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

Il suo racconto è stato confermato dalle indagini e ritenuto attendibile anche dai giudici. Per questo, il padre di 82 anni, e la madre di 64 anni, sono stati condannati a 20 e 16 anni di reclusione. Inoltre, è stata disposta la libertà vigilata per 5 anni e il divieto, per 10 anni, di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori o di svolgere lavori a contatto con bambini e ragazzi. I due genitori dovranno anche tenere le forze dell'ordine informate sui loro spostamenti. La giovane e il fratello, costituitisi parte civile, riceveranno un risarcimento di 900.000 euro per la ragazza e 300.000 euro per il fratello.

