Anziani e carabinieri a colloquio per evitare truffe e raggiri

Martedì 11 marzo alle 16.30 alla mediateca di Castelfranco di Sotto in via Gramsci i carabinieri della stazione incontrano la popolazione per informarli sui rischi di truffe e raggiri che si consumano ai danni delle categorie più fragili.

A spiegare quali siano i segnali e i pericoli di queste situazioni sarà il luogotenente Nicola Caiti.

Sono varie le situazioni che possono portare una persona a cadere nei tranelli sempre più sofisticati messi in atto dai malintenzionati e per questo è necessario che, specialmente gli anziani, abbiano cognizione di come evitarli e soprattutto come reagire.

“Troppe volte vengono presi di mira gli anziani da questi delinquenti, - dice l'assessore alla sicurezza - che si approfittano delle loro fragilità e della loro buona fede, confidando anche nella loro scarsa dimestichezza con i social. Grazie all'arma queste persone potranno apprendere quali siano i segnali di allarme e le pratiche corrette da mettere in atto qualora vi sia il sospetto di trovarsi davanti a una truffa. Per garantire la massima diffusione e la massima partecipazione verranno organizzati tre incontri, uno nel capoluogo e due nelle frazioni, per raggiungere il maggior numero di persone possibile”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

