Castelfiorentino si prepara per l'appuntamento con 'Barattiamo'

“Non fa più per me, ma se fa per te..”. Questo lo slogan di “Barattiamo. Scambi di stagione”, una iniziativa scaccia-crisi che si svolgerà a Castelfiorentino domenica mattina (10.00-12.30) in via Togliatti 77. Un appuntamento che è anche un modo per conoscersi, che prevede lo scambio di oggetti senza uso di moneta, offrendo l’opportunità ai partecipanti di soddisfare esigenze reciproche, come liberarsi di oggetti di cui non si ha più alcuna necessità, e nel contempo entrare in possesso di qualcosa che può risultare utile.

La partecipazione all’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, è aperta a tutti ed è completamente gratuita. Gli oggetti che si possono barattare sono i più svariati: vestiti, musica, libri, utensili da cucina, giocattoli, piante, frutti del proprio orto, prodotti fatti in casa, ecc…

Altra regola da osservare, più che altro dettata dal buonsenso: gli oggetti proposti devono essere in buono stato, né sporchi né rotti. Il baratto non è assolutamente un modo per disfarsi di oggetti difettosi e il rispetto è alla base di tutto (“scambia con amore” recita la locandina)

Per ulteriori informazioni e seguire eventuali iniziative in programma in futuro – oltre a consultare la pagina facebook - si può scrivere a: festabarattocastelfiorentino@gmail.com

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa