Consiglio comunale, convocata nuova seduta a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 10 marzo 2025, alle 18 con eventuale prosecuzione alle 21, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione proposta dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su interventi di manutenzione in via di Vitiana.

3.Interrogazione proposta dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su accesso agli atti da parte del consigliere comunale - atti sottoposti a segreto - limitazione al diritto di accesso- richiesta chiarimenti.

4.Interrogazione proposta dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su bonifica del lotto V della SR429 interessato dallo sversamento di Keu per un'area di circa duemila metri quadrati.

5.Interrogazione proposta dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su bonifica Keu SR429.

6.Ratifica delibera di giunta n. 24 del 05/02/2025 avente ad oggetto Bilancio di previsione 2025-2027 - Applicazione di avanzo vincolato presunto -art 175 e art. 187 d.lgs 267/2000.

7.Approvazione della convenzione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa per la gestione associata del Servizio I.C.T.

8.Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Empoli del Fare su riduzione aliquota Irpef che ha colpito i cittadini toscani gravati dall’aumento dell’addizionale con legge 22 dic. 2023.

9.Mozione presentata dai gruppi consiliari partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno del rafforzamento degli organici della Polizia di Stato del Commissariato cittadino e per dotare il Commissariato di Empoli di un numero adeguato di alloggi per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, stimolando ogni collaborazione possibile con le realtà cittadine, i soggetti pubblici e privati.

10.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra “Scuola equa – mozione a sostegno dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole”.

11.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra in occasione della Giornata Internazionale dei diritti umani (10 dicembre 2024) difendiamo i diritti e il diritto.

12.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su richiesta di intervento per la mancanza di un servizio ATM nella zona di Serravalle.

13.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su stesura e approvazione regolamento degli Istituti di partecipazione.

14.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su celebrazione della "Giornata del rispetto" in ottemperanza alla legge 17 maggio 2024, n. 70.

15.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su sostegno all’appello di urbanisti e intellettuali perché non si approvi la proposta di legge numero 1987, ora 1309 chiamata “Salva-Milano”.

16.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra sulla Partita Applaudita.

17.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su adesione alla piattaforma unica per coordinare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale (decreto ministeriale del 5 luglio 2021).

18.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia per l'impegno dei consiglieri comunali a sottoporsi volontariamente e gratuitamente a test antidroga e pubblicazione dei risultati.

19.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per miglioramento e modifica viabilità nella frazione di Pozzale – Casenuove.

20.Mozione presentata dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli per il supporto e sostegno alla realizzazione di parchi Ftv e alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) su territorio comunale nelle aree dismesse.

21.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su istituzione della figura del garante dei diritti della persona con disabilità del Comune di Empoli.

22.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli - Siamo Empoli su risoluzione di solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici dell’Arpat e di sostegno al ruolo fondamentale dell’Agenzia per l’Ambiente.

--

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa