Convegno di Forza Italia sulla Fi-Pi-Li a Empoli, "Che non divenga una nuova tassa indiretta"

Si è tenuto l’incontro venerdì 7 marzo a Empoli, presso il Palazzo Pretorio, in cui erano presenti le principali associazioni del commercio e del trasporto nonché i rappresentanti locali e nazionali di Forza Italia Erica Mazzetti responsabile del dipartimento Lavori Pubblici di Forza Italia, il Segretario e Consigliere Regionale del partito toscano, Marco Stella, il Sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni, Simone Campinoti Capogruppo FI a Empoli, Roberto Salvadori referente per le politiche pubbliche del Comune di Montopoli Val D’Arno, Silvia Rocchi Consigliere comunale del Comune di Capannoli, Gianni Vinattieri Consigliere metropolitano Firenze e Paolo Giovannini Coordinatore FI provincia di Firenze.

Dopo una prima introduzione da parte di Claudia Ghezzi, Segretario di Forza Italia Empoli, che ha evidenziato come la giornata di oggi sia stata voluta per ascoltare le testimonianze delle associazioni di categoria e della cittadinanza che abita e lavora lungo questa fondamentale arteria toscana pechè quotidianamente segna e impatta sulle vite di tutti noi. Sostenendo e rafforzando la posizione di Forza Italia che è contro un pedaggio di ogni tipo, anche selettivo come si ipotizza per soli tir e bus turistici perché tale pedaggio alla fine impatterebbe comunque su l’intera comunità. Sono quindi intervenuti in ordine il Consigliere provinciale della Provincia di Pisa Robero Sbragia che ha ricordiamo ha iniziato gli incontri con la ciitadinaza nel territorio pisano. Vari gli interventi e i contributi dei presenti, tra cui quello di Simone Campinoti che ricorda “che col il pedaggio il PD gioca col futuro della Toscana”.

Significativo anche l’intervento della On.le Erica Mazzetti che in modo molto chiaro ha ricordato che “occorre risolvere le criticità orinarie e pianificare un alternativa sia stradale che gestionale affinché venga risolto un problema decennale di un arteria stradale vetusta e sovraccaricata che collega i maggiori distretti industriali della toscana oltre agli interporti e porto. La Regione Toscana in questi anni è solo riuscita a proporre di aumentare il telepass noi pensiamo che prima dobbiamo pensare a metterla in sicurezza e realizzare gli svincoli contemporaneamente al progetto di alternativa in una vera pianificazione logistica ed interconnessa delle infrastrutture che mai è stato fatto ed ha costretto la toscana a tre velocità ed una costante arretratezza”.

La superstrada non è né l'alternativa né la parallela all'Autostrada Firenze-Mare ma è necessaria quale arteria di collegamento puntuale tra i centri economici e i luoghi turistici che proprio da questa arteria sono serviti. Abbiamo deciso – conclude il Coordinatore Regionale Marco Stella – di costituire un tavolo di confronto permanente con le associazioni e il mondo del lavoro per affrontare e risolvere la questione della Fi-Pi-Li e non solo, in quanto le infrastrutture toscane hanno bisogno di un approccio diverso verso il futuro che consenta la risoluzione per il miglioramento della vita di tutti. Sostenere il PD vuol dire sostenere l’indroduzione del pedaggio e noi continueremo gli inconytri in altre città toscane. Si è collegata da remoto lìOn Deborah Bergamini ricordando l’impegno pieno e totale del partito a questa battaglia concreta che colpirà inevitabilemte la via dei cittadini toscano. E stato un evento che ha unito e unirà i cittadini toscani e noi azzurri empolesi terremo la cittadinanza aggiornata.

