Undici anni senza Daniele Gallerini: una messa-ricordo a Fibbiana

I familiari di Daniele Gallerini, 43enne di Fibbiana che il 7 marzo 2014 se ne andò a causa di una malattia. Daniele Gallerini lavorava alla Coop di Montelupo, era molto conosciuto. La sua passione era la musica, nel tempo libero era dj amatoriale.

"Ti penso sempre, mi manchi, mi manchi sempre! Non chiedermi come ho fatto a sopravvivere per tutto questo tempo senza un tuo sguardo, un tuo abbraccio, la gioia della tua risata... Vado avanti come meglio posso… Ma sappi che il mio affetto per te, non teme le distanze e nel tempo è rimasto immutato. Nel mio cuore, continuerò a conservare tutto della nostra vita, i nostri ricordi in questo modo continuerò’ a viverti. Sei nel mio cuore e fin quando io ci sarò, continuerò a scrivere e a parlare di te. Ti voglio bene Daniele" scrive la sorella a nome di tutta la famiglia.

Daniele Gallerini sarà ricordato oggi, venerdì 7 marzo, alle 21.30 con una messa a Fibbiana nella chiesa di Santa Maria.

