Difetti del sistema immunitario, un convegno della Società ImmunITA fa il punto

Si è svolto con grande successo, presso il Campus dell’ospedale pediatrico Meyer, il primo convegno nazionale della Società ImmunITA, un evento che ha messo in luce l'importanza cruciale delle associazioni dei pazienti nel panorama sanitario e scientifico. La Società ImmunITA, nata con il fine di promuovere la ricerca, l’innovazione e la cura di bambini e adulti nel campo dei difetti del sistema immunitario, si conferma un punto di riferimento fondamentale per la comunità scientifica e clinica, grazie alla sua capacità di mettere in rete centri di ricerca e strutture cliniche dedicate sia a pazienti pediatrici che adulti.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti, tra cui scienziati di fama internazionale che hanno espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla Società ImmunITA e per il suo innovativo approccio multidisciplinare. Il coinvolgimento attivo delle associazioni dei pazienti ha rappresentato uno dei punti chiave del convegno, evidenziando il ruolo essenziale che questi gruppi svolgono nel promuovere la ricerca, nell’indirizzare le politiche sanitarie e nel garantire un'assistenza sempre più mirata e personalizzata.

Un aspetto particolarmente significativo emerso durante il convegno è stato il coinvolgimento delle nuove generazioni nella Società ImmunITA. Oltre il 50% degli iscritti è composto da giovani ricercatori, testimoniando così l’entusiasmo e la volontà delle giovani menti di contribuire attivamente all’avanzamento delle conoscenze nel campo dell’immunologia e della medicina traslazionale.

“La partecipazione attiva di giovani ricercatori e il forte legame con le associazioni dei pazienti rappresentano i pilastri del nostro operato" - ha dichiarato il professor Alessandro Aiuti, Presidente della Società ImmunITA. "Il nostro obiettivo è creare una comunità scientifica inclusiva e dinamica, capace di generare un impatto concreto sulla qualità della vita dei pazienti” - ha aggiunto Alessandro Segato, presidente della società dei pazienti AIP.

Il primo convegno nazionale ha dunque rappresentato un momento di confronto essenziale, ha rafforza il legame tra ricerca, clinica e pazienti, e ha gettato le basi per future collaborazioni nazionali e internazionali. L’altissimo numero di iscrizioni ha confermato la crescita e la solidità della Società ImmunITA come attore chiave nella promozione della ricerca e dell’assistenza nel campo delle malattie immunologiche.

Per maggiori informazioni: https://www.immunita.org/

Fonte: Ufficio Stampa