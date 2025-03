Dopo i furti, viola le misure cautelari: 18enne in carcere

Un 18enne di origini tunisine è stato accusato di aver rapinato un uomo a Montecatini Terme assieme a un complice di 35 anni. Il giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine, era stato arrestato lo scorso mese ed era ritenuto responsabile di rapina impropria e lesioni gravi. Il giudice del tribunale di Pistoia aveva applicato nei suoi confronti l'allontanamento e il divieto di dimora in tutta la provincia.

Il 18enne aveva però violato il provvedimento e nei suoi confronti era stato allora emesso l'obbligo quotidiano di presentarsi alla polizia giudiziaria. Ma anche la nuova misura è stata violata in più occasioni. Per questo l'autorità giudiziaria è stata aggravata la misura cautelare e il 18enne è stato accompagnato in carcere a Pistoia. Inoltre gli è stato imposto il divieto di permanenza nel centro urbano di Montecatini per tre anni.