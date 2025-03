Dopo la vittoria con Mantova ora l'Use Rosa si prepara al derby contro San Giovanni Valdarno

Sarà derby toscano. Appena il tempo di gioire per la semifinale di Coppa Italia centrata battendo Mantova, che fra l’Use Rosa Scotti e la finale si para l’avversario sulla carta più difficile: Galli San Giovanni Valdarno. Sabato sera alle 18 con diretta su flima.tv, le due ‘cugine’ si giocheranno il lasciapassare per la sfida decisiva. Ma, prima di pensare a quello che sarà, coach Alessio Cioni preferisce ripensare a quello che è stato, alla splendida prestazione delle sue ragazze che hanno dato una bella dimostrazione di forza e solidità mentale.

"Sono molto contento della prestazione – attacca – le ragazze sono scese in campo con la giusta determinazione e senza accusare la pressione di partite come queste. Qualcuna delle nostre giovani era alla loro prima volta ad una manifestazione così importante ed hanno risposto presente. Quello che mi è piaciuto è stata la vittoria di squadra. Difensivamente è stato decisivo il terzo periodo quando Mantova è rientrata sotto ed abbiamo stretto le maglie in difesa, chiudendo gli spazi ed obbligandole ad azioni sul filo dei 24 secondi. Tutte le ragazze hanno lavorato bene e ne è venuta fuori questa bella prestazione. Godiamoci intanto questa vittoria che è un risultato bellissimo per noi". Ed ora Galli San Giovanni Valdarno. "Partiamo da uno 0-2 in campionato – prosegue – quindi siamo sfavorite sulla carta e giocheremo senza alcuna pressione. Dovremo ripetere una prestazione come quella con Mantova, la squadra mi è molto piaciuta e sono convinto che con questa intensità ci faremo valere anche contro un avversario così forte".

