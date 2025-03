Novità per l'empolese Sesa: acquisita l'olandese Innofour

L'empolese Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti nell’esercizio al 30 aprile 2024, ha acquisito attraverso Var Group S.p.A. (controllata totalitaria di Sesa) una partecipazione pari al 60% del capitale di InnoFour B.V. (“InnoFour”), che si integrerà progressivamente nella Business Unit Var Industries, rafforzando così competenze e soluzioni software per il settore engineering sul mercato europeo. L’operazione consente a Var Group di estendere la propria presenza nel Benelux e Scandinavia, confermando la strategia di internazionalizzazione a supporto della digitalizzazione delle imprese.

InnoFour, costituita nel 2008 con sede ad Almelo (Olanda) ed attività operative a Stoccolma, Lund (Svezia) e Stravanger (Norvegia), è specializzata in soluzioni software per la progettazione elettronica (EDA), la simulazione e la progettazione ingegneristica (Computer-Aided Engineering, CAE), nonché servizi ingegneristici nel campo dei Computational Fluid Dynamics (CFD) e dei software di gestione del ciclo di vita delle applicazioni (Application Lifecycle Management, ALM), con un customer set di clienti enterprise engineering, operanti nel settore dell’elettronica, ingegneria aerospaziale e navale, difesa, automotive ed automazione.

La società, con ricavi nell’esercizio 2024 pari a circa Eu 6 milioni, un Ebitda margin di circa il 10% e 15 risorse specializzate, è partner di Siemens PLM Software e sviluppa soluzioni software per l’ingegneria su piattaforme Siemens Digital Industries Software. InnoFour, combinando software Computer-Aided Engineering professionali e servizi di progettazione e consulenza, opera con un customer set di circa 250 clienti enterprise internazionali engineering intensive con sede in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda.

Grazie a questa operazione il Gruppo Sesa continua ad espandere le proprie competenze e soluzioni in ambito digitale per il settore engineering in primari mercati europei contraddistinti da un tessuto di imprese manifatturiere orientate alla Digital Transformation.

Var Group, integrerà InnoFour nella propria BU Var Industries, costituita nel 2017 con l’acquisizione di Tech Value S.p.A., ed arricchita con le successive integrazioni nel febbraio 2019 di PBU CAD-Systeme GmbH e nel maggio 2021 di Cadlog Group S.r.l., con ricavi annuali per circa Eu 65 milioni, di cui il 50% sui mercati esteri, con circa 200 risorse umane specializzate.

L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un criterio di 5 volte l’Ebitda medio normale della società target.

I soci fondatori e Managing Partner di Innofour Peter Bakker, Jaap Schuurman, Rick Stroot e Bas Hassink continueranno ad essere coinvolti nella gestione con equity commitment ed obiettivi sviluppo sostenibile del business e di integrazione nella BU Var Industries.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile e a lungo termine per tutti gli stakeholder.

“Grazie alla business combination con InnoFour, estendiamo la nostra presenza a nuove e strategiche aree di mercato, consolidando il nostro ruolo di partner digitale dei distretti produttivi europei e accelerando la trasformazione delle imprese manifatturiere engineering intensive. Con questa operazione, rafforziamo il nostro polo europeo di Digital Engineering a supporto della progettazione industriale, avvalendoci delle tecnologie più innovative per offrire soluzioni sempre più evolute. Grazie alla partnership industriale con InnoFour, faremo crescere la nostra organizzazione, a supporto della digitalizzazione delle imprese produttive, che conterà oltre 200 professionisti e un fatturato di circa 65 milioni di euro nei principali Paesi europei, nell’anno fiscale che si concluderà il 30 aprile 2025", hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Filippo D’Agata, Head of Var Industries di Var Group.

“Siamo lieti di entrare a far parte dell’organizzazione di Var Group e del Gruppo Sesa, al fine di accelerare la crescita delle nostre competenze, espandere la nostra presenza sul mercato e contribuire con il nostro know-how alla crescita del Gruppo. Aggiungendo competenze e soluzioni innovative come l'Application Lifecycle Management (ALM) ed estendendo la nostra presenza in nuovi mercati, aspiriamo a rafforzare le competenze digitali e a sviluppare soluzioni innovative che supportino le imprese engineering intensive dei principali distretti Europei ed internazionali”, hanno affermato Peter Bakker, Jaap Schuurman, Rick Stroot e Bas Hassink, Fondatori e Managing Partners di InnoFour.

“Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e competenze rafforzando le specializzazioni nel settore delle soluzioni software per la progettazione elettronica ed arricchendo ulteriormente la nostra offerta di competenze e soluzioni software per il settore engineering, ampliando customer set e capitale umano. La business combination si inserisce nel percorso di trasformazione industriale del Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e tecnologie innovative, lungo le principali direttrici di evoluzione quali digitalizzazione dei processi, AI, cybersecutity, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

