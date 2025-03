Fidanzata aggredita nella notte, lui protesta sotto Palazzo Vecchio: "Non si può andare avanti così"

Protesta questa mattina in piazza della Signoria da parte di un 30enne, direttore di un ristorante in centro a Firenze, dopo che la notte scorsa la sua fidanzata è stata derubata. Con il megafono in piazza, Leonardo Ciaramelli ha raccontato che la ragazza in San Lorenzo mentre era con un'amica e si stava recando da lui, è stata avvicinata da un uomo "credo nordafricano, l'ha spintonata e le ha rubato il telefono, scappando". Ciaramelli, che ha chiesto di poter parlare con esponenti della giunta comunale e ottenuto un appuntamento per lunedì prossimo con l'assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio, ha denunciato inoltre che non si tratta del primo episodio simile: "Tre settimane fa in via La Marmora la mia ragazza è stata affiancata da una persona che l'ha buttata in terra e ha cercato di molestarla". Da qui la decisione di sporgere denuncia: "Stamani sono sceso in piazza perché ho interesse per la mia città e la mia ragazza: non si può andare avanti così". Un gesto spinto dagli episodi capitati alla fidanzata ma che, ha detto il ristoratore "possono succedere a chiunque".

