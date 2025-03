Fucecchio incontra la fondazione PesciolinoRosso

Dalla disperazione per la morte del proprio figlio trovare la forza per aiutare ragazzi e famiglie ad affrontare situazioni che rischiano di gettarli in un abisso senza fine. Da tutto questo nasce la fondazione PesciolinoRosso, fondata da Gianpietro Ghidini a seguito della morte del figlio Emanuele, tragicamente scomparso il 24 novembre 2013 dopo essere caduto nel vortice della droga.

Per il secondo anno consecutivo la parrocchia di Santa Maria delle Vedute e San Rocco, in collaborazione con il Comune di Fucecchio, ha deciso di promuovere due momenti di confronto con Gianpietro, che giovedì 13 marzo potrà portare la propria testimonianza. Durante la mattina, al teatro Pacini, l’appuntamento sarà dedicato alle scuole mentre la sera, alle 20:45, in programma un incontro aperto all’intera cittadinanza presso l’oratorio di Santa Maria delle Vedute, in piazza Salvo D’Acquisto.

“Ringrazio Gianpietro per essere di nuovo con noi a distanza di un anno – commenta la sindaca Emma Donnini -. Credo che testimonianze come la sua siano preziose per tutte quelle famiglie che vivono situazioni simili e che in lui possono trovare comprensione e conforto ma anche la forza per affrontarle e superarle. Un grazie speciale a Don Giorgio e ai volontari dell'oratorio che ospitano questa bella iniziativa, nonché alla consigliera Monica Asti che sta collaborando all'organizzazione”.

La fondazione PesciolinoRosso ha come scopo principale il sostegno dei giovani nella forma di divulgazione e sostegno di attività di sviluppo e crescita, e conta ad oggi oltre 2000 incontri con 400 mila genitori e studenti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 335 6972513 e 347 1836670 oppure consultare il sito internet della fondazione www.pesciolinorosso.org.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa