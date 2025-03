Funicolare Certaldo, chiusura per collaudo dal 10 al 22 marzo

Per consentire i necessari lavori di manutenzione e il collaudo annuale, la funicolare di Certaldo resterà chiusa al pubblico da domenica 10 marzo fino a venerdì 22 marzo compreso. Per garantire il servizio, è previsto l’impiego di navette minibus, con partenza da via XX Settembre e piazza S.S. Annunziata (Certaldo alto). L’amministrazione comunale invita i cittadini a utilizzare questo servizio sostitutivo, attivo nella fascia oraria 7.30 – 19.30, sabato e domenica compresi. Il servizio, coincidente con l’orario di apertura invernale della funicolare, non farà fermate intermedie e avrà il seguente orario:

Partenze capolinea via XX Settembre: 7.30 – 7.50 – 8.20 – 8.50 – 9.20 – 9.50 – 10.20 – 10.50 – 11.20 – 11.50 – 12.20 – 12.50 – 13.20 – 13.50 – 14.20 – 14.50 – 15.20 – 15.50 – 16.20 – 16.50 – 17.20 – 17.50 – 18.20 – 18.50 – 19.20

Partenze capolinea piazza S.S. Annunziata: 7.40 – 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa