Giornata della donna, eventi a Montopoli per tutto marzo

Una, nessuna, centomila: un calendario per celebrare la giornata internazionale della donna. Al via a Montopoli in Val d’Arno la serie di appuntamenti del mese di marzo dedicati alla riflessione all’8 marzo.

«L’8 marzo non è la Festa della donna – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessora alle pari opportunità Kendra Fiumanò – per l'amministrazione comunale che promuove un cartellone condiviso con le associazioni non è tempo di festa, ma di riflessione e celebrazione delle conquiste sociali, culturali e politiche delle donne. È anche l'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle disuguaglianze di genere, le violazioni dei diritti delle donne in tutto il mondo. Le conquiste della parità di genere che passano dal gap salariale, al riconoscimento delle donne nelle professioni al linguaggio. Un impegno che come amministrazione portiamo avanti ogni giorno, con piccole grandi battaglie. In Comune, a Montopoli, abbiamo dato una scossa al gender gap, al divario tra uomini e donne, tanto che la quasi totalità delle posizioni organizzative è occupata da donne».

Dopo il pranzo organizzato da Martinfiera come omaggio alle insegnanti di Marti che si è svolto la scorsa domenica, il programma prosegue sabato 8 marzo. La mattina alle 9 sarà inaugurata una panchina rossa che porterà i riferimenti del centro antiviolenza Frida, omaggio del supermercato Conad, nel nuovo piazzale della stazione a San Romano, a seguire alle 10 il gruppo archeologico Isidoro Falchi apporrà una targa in ricordo di Daniela Pagni. Montopoli aderisce all’iniziativa del coordinamento donne Spi Cgil che nella mattina di sabato farà un omaggio alle donne a cui sono dedicate alcune delle vie del Comune. La sera, alle 21.15 in sala Pio XII l’Arco di Castruccio organizza uno spettacolo di Canti Popolari “Sebben che siamo donne” di e con il gruppo musicale Vincanto. Domenica 9 marzo a partire dalle 9.30 piazza Vittorio Veneto a Capanne ospiterà il secondo Silent Reading Book. «Abbiamo voluto chiamarlo No Silent Reading book – spiega l’assessora Fiumanò – perché sarà un momento collettivo dedicato alla lettura ma anche alla condivisione di riflessioni su temi per cui non si può rimanere in silenzio. Ci sarà spazio per leggere ma anche per parlare insieme su quello che è oggi l’8 marzo. Dopo il primo esperimento di silent reading book party fatto la scorsa estate, replichiamo con una formula diversa».

La sera della domenica sono in programma due spettacoli: alle 21.15 al teatro Terreni di Capanne la Compagnia Passepartout in collaborazione con Pubblica Assistenza e Centro Lilith porterà in scena “Posso parlare?”. Mentre alle ore 20 al Circolo Arci Tom Benetollo, ci sarà un apericena seguito dallo spettacolo teatrale “Divisa”. Venerdì 14 marzo alle 21.30 la compagnia teatrale No Grazie in sala consiliare a Montopoli presenterà lo spettacolo “Per sempre?”. “Non solo 8 marzo… anche domani!” è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’associazione Geniali Odv in programma sabato 15 marzo dalle 19.30 al circolo Endas di Casteldelbosco, durante la quale sarà assegnato il premio Donna Geniale. Il cartellone si conclude con la camminata di 7 chilometri organizzata dalla Pubblica Assistenza “Pronti PArtenza in rosa” con ritrovo alle 14.30 in piazza Martiri Intifada a Marti.

