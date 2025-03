Giulia Mazzoni suona 'Il pianoforte dell’anima', incontro pubblico con Valdelsa Donna

Lasciarsi andare sulle ali della musica, perdersi nei colori che esplodono sullo schermo rincorrendo le note, seguire la storia narrata, sul palco, da una pianista compositrice che spazia con eleganza e leggerezza dalla musica classica al pop.

“Il pianoforte dell’anima”, lo spettacolo - concerto di Giulia Mazzoni, è tutto questo, e anche molto di più. Martedì 11 marzo, alle ore 21, la musicista toscana conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, suonerà al Teatro Politeama di Poggibonsi.

Una data unica, inserita nel cartellone delle iniziative organizzate per la Festa della Donna, “La città con le Donne - La libertà di essere”, promossa dal Comune di Poggibonsi.

Giulia Mazzoni ha più volte dedicato la propria arte alle battaglie per migliorare la vita delle donne e per contrastare la violenza sulle donne. La pianista collabora, fin dalla prima edizione, con il festival “La Toscana delle Donne”, voluto dalla Regione, che ogni anno mette in cartellone circa 50 eventi, con nomi importanti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport per confrontarsi e condividere temi dedicati ai diritti e alla crescita della parità di genere, alla lotta all’odio e alle discriminazioni.

Il suo esempio, come prima donna invitata ad aprire il Maggio Musicale Fiorentinoeseguendo musiche originali da lei composte, è già di per sé fonte di forza e ispirazione.

Giulia Mazzoni ha firmato, di recente, l’intera colonna sonora di “Anna”, il film del regista Marco Amenta attualmente in concorso per i David di Donatello 2025. L’opera si ispira a una storia vera e racconta la resistenza di una donna contro il potere per difendersi da una società maschilista e prevaricatrice.

“Vi aspetto al Teatro Politeama per un concerto davvero speciale - è il messaggio di Giulia Mazzoni al pubblico poggibonsese -. Non vedo l’ora di condividere insieme a voi questo viaggio emozionale. Il pianoforte è pronto a portarci verso i luoghi dell’anima. Suonerà da solo o in dialogo con tantissimi arrangiamenti. Il concerto sarà accompagnato da video emozionali realizzati da diversi registi. Ci saranno anche molti omaggi ad artisti con cui ho incrociato il mio percorso, così come brani tratti dai miei album, Giocando con i bottoni, Room 2401, Y.A.S. Your Anima System, e tante altre sorprese. Sarà un viaggio completo, con protagonista il pianoforte come non l’avete mai sentito”.

La giornata poggibonsese di Giulia Mazzoni inizia nel pomeriggio di martedì 11, alle 18, nella sala Set del Politeama, dove, in collaborazione con ValdelsaDonna, la musicista incontrerà il pubblico in un appuntamento speciale a ingresso gratuito, che costituirà una occasione per conoscere l’artista da vicino e farsi svelare qualche segreto del concerto che avrà luogo poche ore dopo.

Considerata l’eccezionalità dell'evento è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo.

Fonte: Ufficio Stampa