Aree gioco, asfaltature, verde: la giunta in trasferta a Santa Maria

Lo scorso mercoledì 5 marzo la Casa della Memoria di Santa Maria ha accolto la giunta comunale di Empoli per il punto sul Piano delle Frazioni e dei Quartieri. Si tratta del penultimo appuntamento (l'ultimo sarà quello dedicato a Pozzale e Casenuove) della squadra guidata dal sindaco Alessio Mantellassi nei territori della città. Al termine del giro, la giunta lancerà il calendario degli incontri con la cittadinanza di frazioni e quartieri, per poter confrontarsi sui progetti in corso e raccogliere spunti e osservazioni. Nell'occasione della giunta, è stato fatto il punto su uno dei quartieri più popolosi della città, ricco di storia se pensiamo alla Colonna Leopoldina e alla chiesa di Santa Maria, ma sviluppato anche sul fronte dei servizi scolastici con il polo di via Sanzio.

"Il quartiere di Santa Maria ha visto (e vedrà a breve) già vari interventi riguardanti il settore dei lavori pubblici e delle manutenzioni - sottolinea l'assessore al Piano per le Frazioni e i Quartieri, Simone Falorni - come le nuove aree gioco di via La Torre, via Guicciardini e in zona Fanfani. Sono state asfaltate anche altre zone come via Baccio da Montelupo e altre zone saranno asfaltate nel corso di quest'anno. Ci concentreremo su aspetti legati anche alla sicurezza stradale, su arterie urbane ed extraurbane (per queste ultime da concordare con gli enti competenti), in quanto molto trafficate e percorse spesso ad alta velocità".

"In campagna elettorale - afferma il sindaco Alessio Mantellassi - avevo proposto due importanti iniziative per il quartiere: la prima riguarda un nuovo Parco pubblico tra via della Repubblica e via Sanzio, la seconda riguarda la strada parallela a via Sanzio per decongestionare il traffico nell'area delle scuole e della futura pista d'atletica. Si tratta di iniziative importanti, che avranno un iter complesso e realizzazione nel 2028. Nel frattempo, ci sono molte opere, più piccole ma certamente rilevanti per i residenti, che abbiamo programmato nei prossimi anni proprio con la nostra visita a Santa Maria".

Vediamo il Piano nel dettaglio.

Per la sezione verde pubblico, l'anno in corso vedrà l'installazione di nuovi giochi e la manutenzione di quelli esistenti in zona Case Fanfani, mentre gli interventi nelle aree di via Pio La Torre e via Francesco Guicciardini sono stati compiuti nelle scorse settimane. Nel 2026 al Parco delle Collinette, di fronte al Centro*Empoli, saranno sistemate le panchine danneggiate e verranno installate due porte per il calcetto. Infine, nel 2027 sarà inserita una nuova area giochi nella zona verde di piazza Rosso Fiorentino. Anche in questo caso, le panchine e il verde pubblico avranno un occhio di riguardo, con nuove piantumazioni e il riposizionamento delle sedute.

Capitolo asfaltature. Dopo l'intervento concluso su via Baccio da Montelupo, si interverrà anche su via Bachelet, via La Torre e via Guicciardini nell'anno in corso. Su via Sanzio nel 2026 gli uffici tecnici provvederanno alla sistemazione dei marciapiedi in condizioni più critiche.

Infine le infrastrutture. Per il cimitero di via Lucchese servirà un investimento importante programmato nel 2028 per la manutenzione nell'ultimo plesso costruito. Si ipotizza anche una soluzione per ottenere nuove disponibilità di loculi. Già completata invece la limitazione della sosta su un solo lato per via Valtellina, come per le altre parallele di zona.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate