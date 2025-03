Iniziative ‘golose’ a Palazzo Leggenda a Empoli

La Primavera è vicina e a Palazzo Leggenda c’è sempre un gran da fare per tutti i gusti. Scorrendo il programma, mercoledì 12 marzo 2025, alle 17, l’appuntamento è con le magiche letture nella Torre delle storie a suon di rime e filastrocche. Per finire in bellezza tutti insieme in cerchio a fare le conte! Ecco le letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Gli appuntamenti proseguono giovedì 13 marzo, alle 16.30 con la ‘Creatività Digitale’. Un momento…ma quel disegno si muove! Quante volte avremmo voluto dar vita ai nostri disegni, vedere i personaggi delle nostre storie andarsene in giro ad affrontare orde di goblin impazziti o prendere una tazza di tè verde in buona compagnia?. In questo incontro finale il focus sarà sui principi dell’animazione, come metterli in pratica con la tavoletta grafica alla mano e realizzare una piccola animazione con protagonisti i nostri personaggi. L’attività è per ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. Prenotazione consigliata.

Dalla tavoletta grafica a come giocare con l’arte e diventare dei piccoli architetti. Venerdì 14 marzo, alle 17, ecco ‘Città collage’, un laboratorio creativo dove le bambine e i bambini avranno l’opportunità di costruire la propria città usando carta, giornali e tanta fantasia. Tra ritagli e incollaggi, ogni bambino darà vita a case, strade, alberi. creando un mondo tutto loro. Un’esperienza divertente, educativa e stimolante che permette ai piccoli di esplorare il loro lato artistico mentre scoprono come funziona la città che li circonda. Prenotazione consigliata (dai 3 ai 6 anni).

Il sabato si raddoppia: il 15 marzo, alle 10.30, Dal libro al fare con i ‘Giardini di marzo’: il risveglio della natura è alle porte! Dopo aver esplorato tutti insieme il libro “Fiori!” di Tullet i bambini e le bambine saranno invitati a comporre un enorme prato fiorito con tanti materiali colorati. L’Attività è da 2 a 6 anni. Prenotazione consigliata.

Nel pomeriggio, alle 16.30, iniziativa ‘golosa’ con le Torte a Palazzo! In occasione della ‘Giornata mondiale delle torte’. I partecipanti potranno sbizzarrirsi con forme, colori e decorazioni, creando piccoli dolcetti immaginari senza calorie.

Attività per bambine e bambini da 2 a 6 anni. Prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Palazzo Leggenda – via Paladini, snc., 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa