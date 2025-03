È scomparsa Isabella Giancola, è lutto in Consiglio regionale

È deceduta Isabella Giancola dopo una lunga malattia, è lutto in Consiglio regionale. Aveva 62 anni, era la moglie di Maurizio Sguanci, consigliere di Italia Viva.

Giancola è mancata a Firenze. I funerali si terranno domani, sabato 8 marzo, nella chiesa del Santissimo nome di Gesù ai Bassi, alle 11.

Il gruppo Italia Viva ha diramato una nota in cui ha espresso "condoglianze a un amico caro, un collega stimato che perde la moglie. È successo troppo presto caro Maurizio, Isa ha lasciato questa terra ma, come dici tu, adesso è libera dal dolore. Il sincero cordoglio del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale".