La terza stagione lirica del Teatro Aurora si chiude con il Barbiere di Siviglia

Una grande chiusura domenica 9 marzo per la terza Stagione lirica del Teatro Aurora di Scandicci. Franz Moser e la sua Compagnia d’Opera Italiana di Firenze (Coif) portano in scena ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini, che Giuseppe Verdi definì “l’opera buffa più bella che esista, per abbondanza di idee musicali, per verve comica e per verità di declamazione”.

A rappresentarlo, il cast che riscosse i plausi del pubblico nel 2022: la maestra concertatrice Jiney Kang con l’Ensemble Coif, per la regia e le scene dello stesso Moser. I solisti invece saranno Allan Rizzetti (Figaro), Martina Barreca (Rosina), Filippo Pina Castiglioni (Conte d’Almaviva), Lando Alberti (Don Bartolo), Sandro Degl’Innocenti (Don Basilio) e Tiziana Somigli (Berta).

“Nel cast tutti hanno interpretato già tante volte i loro ruoli, ma uno in particolare quasi mille: Filippo Pina Castiglioni, allievo del famoso tenore spagnolo Alfredo Kraus!”, annuncia Franz Moser. “Ho avuto il piacere di incontrare famosi musicisti e artisti, e lo devo soprattutto alla mia amicizia con Rudolf Nureyev – racconta il regista, che fu manager della quinta carriera del celebre ballerino russo, quella da direttore d’orchestra –. Nel 1991 ottenni un contratto dalla Wiener Staatsoper, il Teatro dell’Opera di Vienna, per far dirigere a Nureyev la mia orchestra assieme ad Alfredo Kraus, al Gran Galà. Con Kraus, uomo gentilissimo e stella di tante produzioni in tutto il mondo, avevo già stabilito un programma quando mi arrivò una chiamata del direttore della Wiener Staatsoper, Eberhard Waechter: mi voleva subito nel suo ufficio. Trovai lui e l’amministratore delegato dei teatri di Vienna, Georg Springer. ‘Caro dottore – mi dissero – Lei capisce che non possiamo far dirigere Nureyev al Galà dopo quest’intervista scandalosa!’. Nureyev aveva raccontato della sua nuova carriera da direttore d’orchestra esprimendo parole dure sulla direttrice del balletto della Staatsoper. Dovetti rinunciare al contratto per il bellissimo Galà con Kraus”.

Kraus si esibì per l’ultima volta nel settembre Madrid nel 1999 a 74 anni; nel settembre dello stesso anno venne a mancare. Se la sua voce si è spenta per sempre, però non si è spenta la sua arte che continua a vivere negli allievi come Filippo Pina Castiglioni.

“Dalla pandemia sono stati quattro anni difficili per l’opera, e con un certo rammarico vedo che scendono le presenze; ma non ci siamo pentiti di fare tre stagioni, almeno possiamo dire che ci abbiamo provato – afferma Moser –. Non vedo un gran futuro per la lirica perché i giovani non vengono portati in teatro e le istituzioni danno solo sostegno alle grandi fondazioni, i piccoli e medi teatri spariscono. Un peccato perché la Toscana ne avrebbe tantissimi, veri gioielli. Un piccolo ma importante dettaglio sono anche le scarse possibilità di detrazione fiscale per gli sponsor in Italia rispetto ad altri paesi. Almeno due volte all’anno andiamo in tournée Svizzera, Germania e Austria: lì le burocrazie e la sensibilità verso l’opera sono ben diverse e la vita musicale va avanti”.

Lo spettacolo dura 2 ore e 30 minuti circa compreso un intervallo. Prevendita biglietti (regolare 30 euro, bambini gratis) www.musictick.com o il giorno dello spettacolo al Teatro Aurora Scandicci, via San Bartolo in Tuto 1. Per informazioni: 340 811 9192 e info@concertoclassico.info

Fonte: Ufficio stampa