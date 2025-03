Livorno lancia il "Boia De's Got Talent": "Opportunità per i giovani di esprimere la propria creatività"

Il Tavolo Politiche Giovanili di Livorno presenta ufficialmente il Contest Artistico "Boia De's Got Talent", organizzato e presentato dal tavolo delle Politiche Giovanili del Comune di Livorno con l’obiettivo di individuare e valorizzare i talenti dei giovani in un clima di sana competizione e condivisione. Il Contest è rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di Livorno e rappresenta quindi il preludio al Festival "Prime Onde Youth Fest", evento finale che si terrà presso il Teatro The Cage, il 10 maggio dalle ore 16.30 fino alle 23.30.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

La Call for Artist del contest è stata pubblicata online e pubblicizzata anche attraverso locandine e affissione di manifesti a partire dalla fine del 2024. Sulla locandina che pubblicizza il Contest è presente il QR code per l’iscrizione.

Per iscriversi infatti basta compilare il questionario che si aprirà (con domande su identità, età, sogni, disciplina artistica e scuola di appartenenza). La chiusura delle iscrizioni è prevista alle ore 14:00 del giorno 14 aprile.

CATEGORIE DEL CONTEST, FINALISTI ED ESIBIZIONI:

I vincitori delle varie discipline si esibiranno durante la giornata del festival secondo le seguenti categorie e modalità:

1. Musica: 2 solisti e 2 band (40 minuti complessivi durante l’evento)

2. Teatro: 2 monologhi e 2 stand-up (20 minuti totali)

3. Danza: 2 solisti e 2 gruppi (da 1 a 5 componenti, per 20 minuti totali)

4. Arti Visive: 1 foto, 1 fumetto e 1 disegno (15 minuti totali)

LA GIURIA

In fase di selezione, la giuria sarà composta da professionisti esterni del panorama artistico livornese - con l’annuncio ufficiale sui canali social – e da membri del Tavolo Politiche Giovanili che insieme decideranno i vincitori.

PREMIAZIONE E OPPORTUNITA'

I vincitori avranno la possibilità di esibirsi nella giornata del festival "Prime Onde Youth Fest, Il primo festival dedicato ai giovani talenti livornesi" contribuendo così a dare visibilità al proprio talento emergente.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

La giornata dell’evento prevede:

• Apertura porte alle 16:00

• Esibizioni dei vincitori del Contest tra le 16:30 e le 18:30

• Talk, cena con Dj set e performance (stand-up Comedy e concerti)

ATTIVITA' PARALLELE

Il festival sarà arricchito da iniziative di promozione (flash mob organizzato dall’associazione Mayor Von Frinzius APS e altri eventi) e dalla presenza di food trucks e stand, con la partecipazione di fornitori locali per cibo, bevande e artigianato. Inoltre, saranno proposte attività di animazione e spazi informativi gestiti dal Tavolo e dei suoi partner.

Questo progetto, dice Chiara Pellegrini Presidentessa del TPG "rappresenta un’importante opportunità per i giovani livornesi di esprimere la propria creatività, promuovendo al contempo la cultura e il talento locale". L'assessore alle Politiche Giovanili Michele Magnani sottolinea che "l’integrazione tra Contest e Festival permette di valorizzare le competenze artistiche in un ambiente dinamico e partecipativo, che contribuirà a creare un evento che speriamo sia di grande impatto per la città".

Fonte: Comune di Livorno

