'Passion fruit', mostra fotografica a Montespertoli

Al Loft 19 di via Sonnino a Montespertoli sabato 8 e domenica 9 marzo si terrà 'Passion fruit - il frutto della passione', mostra fotografica di Mauro Pichi.

L'inaugurazione sarà alle 17 di sabato e durerà fino alle 20, il giorno dopo con orari 10-13 e 16-19. L'evento è patrocinato dal Comune di Montespertoli

“Mi sono appassionato alla fotografia negli anni 70 e come tutti i fotoamatori della mia età, ho passato un sacco di tempo in camera oscura,

ma abbandonando il tutto dopo una ventina d'anni. Poi c'è stato il ritorno di fiamma con l'avvento del digitale. Non ho uno “stile” mio, nel vero senso della parola, ma fotografo tutto ciò che mi piace e mi colpisce lavorando le immagini a modo mio. In pratica facendo ciò che mi piace, post-producendo a mio gusto trovando ispirazione dai fotografi più bravi, e dai grandi fotografi" dice Pichi.

