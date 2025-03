Investita da un'auto, finisce contro un muro: ferita bambina a Pisa

Una bambina di nove anni è rimasta ferita a Pisa dopo essere stata investita da un'auto. I fatti sono avvenuti in via Caduti del lavoro. L'auto avrebbe colpito la piccola facendole fare un volo di qualche metro, la bambina avrebbe colpito violentemente contro il muro di un'abitazione.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'auto medica, che ha accompagnato la bambina al pronto soccorso di Cisanello in codice rosso. Come spiegato dai sanitari, la bambina non avrebbe riportato ferite gravi al primo esame obiettivo.