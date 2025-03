Polpette avvelenate, una mozione in consiglio a Firenze per raccogliere l'allarme

In più occasioni abbiamo avuto modo di occuparci dei diritti degli animali nella precedente consiliatura e continuiamo a farlo.

Per questo abbiamo voluto depositare in queste ore una mozione che raccolga l'allarme lanciato per l'avvelenamento dei cani, un fenomeno in forte aumento nella nostra Città, stando alle testimonianze riportate dalla stampa.

Chiediamo di sviluppare una campagna di informazione e sensibilizzazione specifica, coinvolgendo ENPA, OIPA, insieme alle altre realtà, anche di comitati cittadini, che si impegnano su questo fronte.

Contestualmente chiederemo con un'interrogazione il rafforzamento della Consulta degli Animali, in chiave partecipativa, come avevamo inserito all'interno del nostro programma elettorale, recuperando la risposta data alla LAV di Firenze un anno fa.

La Polizia Municipale non può risolvere in autonomia una questione che richiede coordinamento e azione politica decisa.

Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune