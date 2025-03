Ricordare Mazzini nel segno dell’arte e della cultura 4 giorni di eventi a Pisa

In occasione del 153° anniversario della scomparsa di Giuseppe Mazzini, avvenuta a Pisa il 10 marzo 1872, la Domus Mazziniana, l’istituto pubblico di ricerca dedicato alla figura del patriota e pensatore, promuove, in collaborazione con il CIDIC – il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa – e l’Associazione Mazziniana Italiana un ciclo di eventi dedicato all’arte con l’ambizione di far dialogare tradizione e contemporaneo per promuovere il messaggio mazziniano in una forma attuale e rinnovata.

Non a caso le celebrazioni saranno anche l’occasione per presentare al pubblico il Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura civica stipulato tra la Domus Mazziniana e il CIDIC che viene a consacrare una collaborazione pluriennale.

Gli eventi si aprono venerdì 7 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Nuovo a Pisa con lo spettacolo Risorgimento Pop, produzione di Gli Scarti e Kataklisma Teatro, ospitata nell’ambito della stagione teatrale dell’Associazione Binario Vivo, con il patrocinio della Domus Mazziniana. Una rivisitazione in chiave surreale delle vicende del Risorgimento a partire dalla mummificazione del corpo di Mazzini, con testo e regia di Daniele Timpano e Marco Andreoli con in scena lo stesso Timpano e Valerio Malorni. La Domus Mazziniana ha collaborato anche all’organizzazione di un workshop teatrale con Daniele Timpano ed Elvira Frosini, destinato agli operatori teatrali. Domenica 9 marzo alle 16:30 alla Domus Mazziniana si terrà una conversazione sul Fare Teatro di Storia con Elvira Frosini, Daniele Timpano, Franco Farina, Carlo Scorrano e Pietro Finelli.

Sabato 8 marzo la mattina alle 10.00 presentazione in anteprima riservata ai soci della Domus Mazziniana del nuovo volume de «Il Mazzinianesimo nel mondo» che ospita gli atti del convegno internazionale di studi “Giuseppe Mazzini: “La Patria è la casa dell’uomo, non dello schiavo”. Origine e sviluppi di un’idea di patria fondata sulla libertà”, tenutosi all’Università di Genova in occasione del 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini il 10 e 11 giugno 2022 con la collaborazione del Comitato Nazionale per le celebrazioni e della Domus Mazziniana. Il volume è curato da Alberto De Sanctis, Carlo Morganti e Pietro Finelli.

Sempre nella giornata di sabato alle 16.00 saràpossibile partecipare ad una visita guidata gratuita del museo.

Domenica 9 marzo alle 12.00 è prevista una nuova visita guidata gratuita, mentre alle 16.30 la già ricordata conversazione Fare Teatro di Storia con Elvira Frosini, Daniele Timpano, Franco Farina, Carlo Scorrano e Pietro Finelli.

Lunedì 10 marzo alle 10.00 a giornata inizierà con la cerimonia di deposizione di una corona da parte delle autorità civili e militari al monumento a Giuseppe Mazzini in Piazza Mazzini.

Nel corso di tutta la giornata dalle 09.00 alle 18.30 sarà possibile visitare liberamente la Domus Mazziniana

Lunedì 10 marzo alle 21.00 presso l’Aula Magna del Polo Carmignani in Piazza dei Cavalieri a Pisa si terrà la commemorazione ufficiale a ingresso libero e gratuito ma con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità, da farsi entro le ore 12.00 di domenica 9 marzo esclusivamente via mail all’indirizzo: eventi@domusmazziniana.it

Dopo i saluti istituzionali e l’indirizzo di apertura del Presidente della Domus Mazziniana, il prof. Paolo Maria Mancarella, avrà luogo la lectio magistralis del prof. Andrea Bocchi dell’Università di Udine: Una certa idea del Risorgimento: il Mazzini di Carducci con letture a cura di Francesco Ficini e Mariangela Riz dell’Associazione “Lo Spazio Bianco”.

Seguirà un Concerto risorgimentale a cura del Coro e dell’Orchestra dell’Università di Pisa, diretti rispettivamente dai maestri Stefano Barandoni e Manfred Giampietro. Nel corso del concerto verrà eseguito per la prima volta in pubblico La Terza italia – Inno a Giuseppe Mazzini (da Giosuè Carducci) di Manfred Giampietro.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il Protocollo d’intesa tra la Domus Mazziniana e il CIDIC – il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa.

Per informazioni: eventi@domusmazziniana.it – tel: +39 05024174

Fonte: Domus Mazziniana Pisa