Rischio idraulico nell'Empolese, il punto a Cerreto Guidi con l'assessora Monni: interventi da 58 milioni

Una mattinata intensa quella di oggi alla Sala del Consiglio di Cerreto Guidi, dove si sono riuniti i sindaci dell'Empolese Valdelsa e vari rappresentanti del territorio, come l'Associazione La Valle di Leonardo, per fare il bilancio degli interventi e dei contributi necessari nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 2023.

All'incontro era presente, oltre alla sindaca di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, anche l'assessora all'Ambiente e ai Lavori Pubblici della Regione Toscana, Monia Monni, che ha fatto il punto sulle opere di prevenzione del rischio idraulico previste nell'Empolese Valdelsa. Gli interventi, dal valore di 58 milioni di euro, includono 16 milioni destinati al comune di Cerreto Guidi, con particolare attenzione alla frazione di Stabbia.

"Quella di oggi era prevista come mattinata di lavoro - afferma Rossetti -. Abbiamo cercato di rendere questo momento di confronto operativo e così è stato. C'è stata partecipazione di soggetti diversi che testimonia il lavoro costante su tutto il territorio, tant'è che erano presenti diversi sindaci dell'Empolese-Valdelsa. È un lavoro continuativo che riguarda pianificazione, studi e aggiornamenti idraulici".

Sul tavolo di lavoro coordinato la sindaca spiega che raccoglierà "le richieste dei cittadini, che da una parte intensifica ciò che il territorio fa già da anni e dall'altra aggiorna le criticità che emergono progressivamente. Ogni emergenza porta con sé qualcosa di nuovo (nel bene e nel male) e deve quindi servirci ad agire criticamente, a migliorare e a realizzare nuove procedure affinché tecnici comunali e consorzi possano fare, al momento giusto, la cosa giusta. La mattinata di oggi - conclude - rappresenta un grosso passo avanti ed è il risultato del nostro modo di lavorare come occasione di confronto".

Il piano di interventi

È intervenuta anche l'assessora Monni, che ha spiegato i piani d'investimento sia per la costruzione di opere sia per la ricostruzione: "Facendo un punto sulla situazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, rientrano all'interno di un piano che ammonta a un miliardo di euro; di questi, 58 milioni verranno destinati all'Empolese e 16 solo per il comune di Cerreto Guidi. Vogliamo creare una Toscana più resiliente di fronte a un clima decisamente impazzito. Ci rendiamo conto però che i fondi provenienti dal Fondo Nazionale Emergenze non hanno capienza infinita, e questo ci preoccupa, viste le esigenze passate e future che il territorio avrà da ora fino alla fine dell'anno".

Per accorciare i tempi di realizzazione delle opere, Monni spiega che la Regione è pronta a versare quanto possibile in attesa dell'erogazione dei finanziamenti governativi.

Si è parlato anche di Stabbia, in particolare "l'osservato speciale di questo territorio - afferma Monni - "è il Vincio, sul quale sarebbero necessarie due casse d'espansione ma che il governo non finanzierà perché il finanziamento riguarda soltanto opere dalla durata di due anni, impossibile per i tempi di realizzazione di queste casse".

I lavori per arginare i problemi del Vincio, che tanto preoccupano gli abitanti di Stabbia, riguarderanno la risagomatura del corso d'acqua e l'abbattimento e la ricostruzione del ponte di Masino. Si parla comunque di interventi che richiederanno del tempo e che probabilmente non risolveranno del tutto le problematiche di rischio idraulico nella frazione, che si trova in una posizione 'sfortunata', in cui la conformazione del territorio non aiuta il deflusso dell'acqua.

La presidente dell’Associazione La Valle di Leonardo, Valentina Prisco, ha accolto con favore questi interventi, ma ha ribadito la necessità di un approccio più ampio alla gestione del corso d’acqua: “è fondamentale che le opere di risagomatura vengano valutate in un’ottica complessiva, tenendo conto dell’intero sviluppo del Vincio, dalla sorgente fino alla valle”.

Inoltre, la presidente ha sottolineato l’importanza delle casse di espansione per il Vincio e per il Vinciarello, "essenziali per la sicurezza del territorio e fondamentali affinché rimangano una priorità per le istituzioni”.

Sugli interventi richiesti dagli eventi estremi che interessano sempre più il nostro territorio, l'assessora Monni spiega che "richiedono studi sempre più rigorosi e il lavoro congiunto tra Protezione Civile, gestione del suolo e Comitato tecnico-scientifico ha portato a rinnovare il concetto stesso di prevenzione. Ogni emergenza è diversa e le carte delle previsioni non forniscono con certezza con quale intensità e come le cose si verificheranno. Ecco che ogni evento ci insegna a migliorare queste procedure".

Riguardo ai tempi incerti di erogazione dei finanziamenti, Monni conclude dicendo che "la scelta del territorio è stata quella giusta: dare priorità agli interventi più urgenti, perché realisticamente non ci sarà modo, almeno nell'immediato, di realizzare tutto subito".

