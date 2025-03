A San Miniato incontri sull'arte sacra col vescovo Paccosi

In occasione Giubileo il vescovo Giovanni Paccosi guiderà, in questo tempo di Quaresima, due incontri dedicati alla scoperta dell’arte sacra e del suo significato spirituale. Gli appuntamenti si terranno in due dei luoghi più rappresentativi della diocesi di San Miniato: la cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio e il santuario del Ss. Crocifisso. «Ci metteremo alla scuola della bellezza, per fare esperienza delle realtà rappresentate, secondo l’antico metodo della narrazione per immagini, che ha trasmesso la fede nelle generazioni che ci hanno preceduto», spiega monsignor Paccosi.

Il primo incontro, intitolato "Maria, la donna al centro della redenzione", si terrà SABATO 8 MARZO alle ore 15 e sarà incentrato sulla visita al duomo di San Miniato, dedicato fin dalle origini alla Vergine Maria. «Proprio nel giorno della Festa della Donna, andremo alla scoperta di Maria come protagonista, con Gesù e i santi, della nostra redenzione. Lo faremo seguendo il programma iconografico e l’insolito apparato simbolico della cattedrale, edificio centrale della nostra comunità diocesana», sottolinea ancora il vescovo.

Il secondo appuntamento, dal titolo "Meditazione sulla passione di Gesù", è invece in programma per DOMENICA 30 MARZO alle ore 15 presso il santuario del Ss. Crocifisso, che venne realizzato all’inizio Settecento per custodire l’antica e miracolosa immagine del Crocifisso di Castelvecchio. Al suo interno, il pittore Antonio Domenico Bamberini realizzò, su indicazione del vescovo Poggi, un ricco programma iconografico che, partendo dalle storie dell’Antico Testamento, guida il fedele alla conoscenza della storia della salvezza culminante nella Passione, morte e Risurrezione di Cristo, con l’antico Crocifisso miracoloso di Castelvecchio, sull’altare centrale, a fare da fulcro a tutto l’edificio.

La partecipazione è libera. Il ritrovo avverrà nei luoghi indicati, pochi minuti prima dell’orario indicato.

Fonte: Ufficio stampa