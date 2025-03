A San Miniato un focus sul turismo in provincia di Pisa

“Il Turismo in provincia di Pisa, prospettive, idee e nuove tendenze”. A questo tema è dedicato il convegno organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Fondazione Conservatorio Santa Chiara, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di San Miniato, Toscana Promozione Turistica, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e Toscana Aeroporti. Appuntamento mercoledì 12 marzo alle ore 9.30 a San Miniato, presso la Fondazione del Conservatorio Santa Chiara (via Roma n. 15).

“Questo importante appuntamento, ideato insieme alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara e aperto a tutti gli operatori, ha l'obiettivo di analizzare e individuare, grazie al contributo dei massimi rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti del settore, le strategie presenti e future per la promozione e la valorizzazione turistica di Pisa e della sua provincia. In questo senso è indispensabile che imprese e operatori, insieme a enti e amministrazioni locali, svolgano un ruolo dinamico e propositivo” le parole del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“In un settore in continua evoluzione, come quello turistico, è importante creare piattaforme di dialogo per condividere idee, favorire la collaborazione e anticipare le esigenze di mercato. Sviluppare sinergie significa strutturare una rete sempre più dinamica e competitiva e in questo senso, insieme a Confcommercio Provincia di Pisa, abbiamo voluto organizzare questo incontro per promuovere il nostro territorio che da sempre offre esperienze autentiche”, afferma il vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara Vittorio Gabbanini.

“Un importante momento di ascolto, uno scambio di idee e un confronto che siamo orgogliosi di ospitare. Nel nostro comune il turismo si coniuga con molte caratteristiche, tra arte, cultura ed enogastronomia ed è un tema fondamentale per il nostro territorio, un'opportunità per promuovere la nostra identità e la nostra cultura e allo stesso tempo un'importante risorsa economica ” dichiara il vicesindaco del Comune di San Miniato Azzurra Bonaccorsi.

“Aumentare la permanenza media di turisti e visitatori sul territorio, mettere in campo azioni condivise per intercettare flussi turistici e sviluppare un'efficace sinergia con le amministrazioni locali, introdurre piani di promozione e marketing territoriale, sviluppare strategie innovative volte a migliorare l’esperienza dei visitatori, creare nuove opportunità di crescita e consolidare l’identità e la competitività del territorio sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati in questo appuntamento che abbiamo fortemente voluto” afferma il presidente di ConfTurismo Confcommercio Pisa Cesare Andrisano.

Nel corso del convegno, che vedrà la partecipazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, del vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara Vittorio Gabbanini, del sindaco di San Miniato Simone Giglioli e del presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, interverranno l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Toscana Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, il presidente ConfTurismo Confcommercio Pisa Cesare Andrisano, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, il direttore comunicazione e relazioni esterne di Toscana Aeroporti Federico Barraco e la presidente di ConfGuide Confcommercio Pisa Antonella Cinini. A moderare l'evento la giornalista Francesca Pinochi.

Un vero focus a 360° sul turismo del nostro territorio, fortemente attrattivo per il turismo nazionale e internazionale, grazie anche ad un sistema di accoglienza in forte crescita, dove gli operatori continuano a investire per migliorare e qualificare sempre di più l'offerta, in uno straordinario contesto storico, architettonico, ambientale e paesaggistico che fa della cultura, dei borghi e del turismo balneare il suo punto di forza.

Fonte: Ufficio stampa

