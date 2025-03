Per la prima volta a Boboli 350 nuove sedute

Scoppia un anticipo di primavera e al Giardino di Boboli arrivano centinaia nuove sedie per godersi la bellezza del parco. Per la prima volta, il parco mediceo viene attrezzato con una dotazione di 350 confortevoli nuove sedute: di colore verde acqua, in acciaio, costruite nello stile del classico modello realizzato a Parigi nel primo Novecento, in due tipologie: sedia e 'semisdraio', sono state appena ieri disseminate in ogni area di Boboli per consentire ai visitatori di vivere la loro esperienza nel Giardino dei Granduchi in modo ancora più rilassante.

