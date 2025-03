Segnaletica, FI San Miniato: "Cartelli coperti da cespugli"

Il gruppo Forza Italia San Miniato denuncia l'incuria sulle nostre strade comunali ed extra-comunali, ma con sede sul nostro territorio, della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Da una ricognizione, anche non troppo minuziosa, balza all'occhio che sulle nostre strade sono totalmente o , quando va bene, parzialmente assenti le strisce bianche che dividono i due sensi di marcia oltre alla parziale assenza (se non quasi totale) delle strisce pedonali e, ancor più grave, la mancanza dell'indicazione orizzontale degli "STOP" in svariati incroci.

Oltre a quanto sopra è da riportare all'attenzione la presenza di cartelli stradali verticali non visibili coperti da cespugli i quali potrebbero addivenire i precursori di incidenti stradali.

In questo situazione di segnali poco visibili, deteriorati o non conformi, si alza il rischio per la sicurezza dei cittadini e tali mancanze comportano anche la responsabilità, in caso di incidenti stradali, dell'ente preposto alla manutenzione il quale potrebbe essere ritenuto parte in causa nel risarcimento di danni o delle vittime.

A fronte di quanto sopra, il gruppo Forza Italia ritiene quanto mai necessario che l'amministrazione comunale intervenga con un massiccio intervento di manutenzione della segnaletica ed ,eventualmente, l'interpellanza della Provincia per lo stesso intervento sulle strade di sua competenza richiamando l'attenzione dello stesso Sindaco Simone Giglioli in qualità di Assessore dell'ambiente Provinciale.



Forza Italia San Miniato