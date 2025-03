Magia e sogno al Teatro delle arti con 'The Barnard Loop'

Venerdì 7 marzo alle ore 21:00, il Teatro delle arti di Lastra a Signa ospiterà "The Barnard Loop", un viaggio onirico e visionario tra magia, illusionismo e comicità surreale. Lo spettacolo, firmato dalla compagnia DispensaBarzotti in coproduzione con il TeatroNecessario, è un'esperienza unica che fonde il linguaggio del clown contemporaneo con la magia nouvelle, regalando al pubblico una serata di pura meraviglia.

Un sogno senza fine

Una moka che versa caffè senza esaurirsi mai, un vaso di fiori che prende vita, un letto che diventa il teatro di apparizioni inaspettate: "The Barnard Loop" trasporta gli spettatori in un mondo sospeso tra realtà e illusione. Protagonista è Barnard, alle prese con una notte insonne nella sua camera da letto, dove ogni oggetto si anima in una dimensione surreale, ricca di momenti poetici e umoristici.

Senza parole, ma con una straordinaria forza visiva, lo spettacolo rende l’illusione il vero cuore pulsante della scena. Qui la magia non è un semplice trucco, ma il linguaggio attraverso cui prende vita un racconto fatto di suggestioni, ironia e poesia.

La compagnia e la magie nouvelle

Fondata da Rocco Manfredi e Alessandra Ventrella, la compagnia DispensaBarzotti ha sede a Marsiglia ed è attiva dal 2019. Entrambi gli artisti si sono formati presso il prestigioso CNAC – Centre National des Arts du Cirque in Francia, specializzandosi nella magia nouvelle, un movimento artistico che unisce illusionismo, teatro, danza e arti visive.

Lo spettacolo ha debuttato nel 2023 al Festival Tendance Clown di Marsiglia e ha ricevuto il sostegno di importanti istituzioni culturali francesi, tra cui la Ville de Marseille e la DRAC-Paca. La regia e la consulenza artistica sono frutto della collaborazione con esperti di scenotecnica, musica e pirotecnica, creando un allestimento coinvolgente e di grande impatto.

"The Barnard Loop" è una fiaba moderna che trasporta il pubblico in un universo onirico e senza confini, dove l’assurdo diventa possibile e l’illusione prende il sopravvento sulla realtà. Un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro visuale, della magia e del clown contemporaneo.

