"Test antidroga a giunta, sindaco e consiglieri": la proposta di FdI Empoli

Un test antidroga al sindaco, alla giunta e a tutti i consiglieri e le consigliere comunali a Empoli. Questa è la proposta di Fratelli d'Italia Empoli, sarà discussa nel Consiglio del prossimo 10 marzo. La mozione prevede la possibilità, si legge, "per tutti i Consiglieri comunali, il Sindaco e i componenti della Giunta di sottoporsi volontariamente e gratuitamente a test antidroga annuali, tramite l’attivazione di un protocollo d’intesa con l’ASL di competenza, senza oneri per l’amministrazione comunale".

Prevedendo poi, "previa autorizzazione degli interessati, con la pubblicazione dei risultati". Un’iniziativa che si pone come obiettivo "quello di garantire trasparenza, responsabilità nonché di dare un forte segnale di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani".

“Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di essere un esempio di correttezza, trasparenza e responsabilità morale - dichiara il Capogruppo Cosimo Carriero - il consumo di droghe tra i giovani sta raggiungendo livelli preoccupanti, e questa mozione vuole essere un segnale forte per ribadire che la lotta alle dipendenze deve essere una priorità. Come capogruppo di non ancora 24 anni compiuti, sento particolarmente l'importanza di questa battaglia: è fondamentale dimostrare ai miei coetanei che si può fare politica con serietà, lontani da ogni ambiguità. Chiediamo che anche chi amministra la città si assuma la responsabilità di dare il buon esempio. Auspichiamo un voto favorevole del Consiglio su questa proposta di buon senso e trasparenza”.

Alle parole di Carriero, si aggiungono anche quelle della Consigliera Peccianti: “L’incremento del consumo di droghe, come evidenziato dalla relazione annuale sulle tossicodipendenze, è un dato che non può lasciarci indifferenti. Con questa mozione vogliamo dare un segnale concreto, dimostrando che la politica deve essere la prima a farsi garante di trasparenza e legalità. ”

“La fiducia dei cittadini nelle istituzioni si fonda sulla trasparenza e sull’integrità di chi governa - dichiara il Consigliere Danilo Di Stefano - diverse categorie professionali sono già sottoposte a controlli antidroga per garantire la sicurezza e l’affidabilità del loro operato. Anche chi ricopre incarichi pubblici deve dimostrare la propria lucidità e affidabilità. È un atto di rispetto nei confronti della comunità che rappresentiamo”.

Fratelli d’Italia Empoli invita "tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale a sostenere questa proposta nell’interesse della cittadinanza e della credibilità delle istituzioni locali".

