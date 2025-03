8 marzo, coccarde gialle sulla segnaletica stradale a San Miniato e Montopoli

In occasione della “Giornata Internazionale della donna “ le donne del Coordinamento delle donne dello SPI CGIL lega di San Miniato-Montopoli in Val d’Arno sono partite questa mattina dalle sedi dello SPI CGIL di San Miniato Basso e di San Romano per andare ad apporre delle coccarde gialle sulla segnaletica verticale delle strade, piazze, aree intitolate alle donne nei rispettivi Comuni.

"Purtroppo, come nel resto d’Italia, anche nei nostri territori la toponomastica femminile è quasi inesistente - afferma il Coordinamento -. La toponomastica premia soprattutto figure maschili, relegando le donne a una minoranza quasi invisibile nello spazio pubblico. Per sottolineare questo aspetto abbiamo intitolato la nostra iniziativa 'Donne invisibili'. La toponomastica femminile è un tema che evidenzia la scarsa rappresentazione delle donne nella memoria collettiva urbana. La maggior parte delle strade, piazze e monumenti sono intitolati agli uomini riflettendo uno squilibrio storico dovuto a secoli di dominio maschile nei settori del potere, della cultura, del lavoro e della politica".

"Poiché, fortunatamente, negli ultimi anni sono nate numerose iniziative per aumentare la presenza femminile nella toponomastica, la nostra azione si prefigge di sensibilizzare sia i cittadini che le Istituzioni sul tema, con l’auspicio che le Amministrazioni Locali dedichino più attenzione a una rappresentanza equilibrata colmando questo divario. Questo perché non è solo una questione di nomi sulle targhe stradali, ma un riflesso della cultura e dei valori di una società. Aumentare il numero di strade dedicate a donne significa riconoscerne il contributo alla storia e offrire modelli di riferimento più inclusivi per le future generazioni".