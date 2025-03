8 marzo al Goldoni, musica per una battaglia corale

“Perché sei un essere speciale” hanno cantato le voci del coro Femina diretto da Lisa Kant intonando la “Cura” di Franco Battiato. E’ così si sono aperti questo 8 marzo e una nuova tappa del viaggio per i diritti de "La Toscana delle Donne" in un teatro Goldoni tutto esaurito. Per “Insieme per cambiare musica” erano davvero in tanti.

“Ritengo che una serata come questa sia il modo migliore per vivere l’8 marzo – ha detto il presidente Eugenio Giani, intervenuto subito sul palco - che diventa espressione di una battaglia corale. Da questo palco vengono lanciati messaggi di quanto siano fondamentali i diritti e il ruolo della donna, così come il contrasto alla violenza. L’8 marzo oggi è diventato un momento dove non solo vengono rivendicati diritti ma si affermano il ruolo e l’importanza della donna. E’ sempre un salto di qualità per tutta la società quando la donna acquista il ruolo che merita. Da una serata come questa ne usciamo tutti arricchiti”.

“La musica è un veicolo straordinario – ha detto Cristina Manetti, capo di Gabinetto della presidenza della Regione e ideatrice de "La Toscana delle Donne" -. E' un valore straordinario anche per trasmettere valori e soprattutto per affermare diritti. Quale modo migliore dunque, oggi che è l’8 marzo, che stare qua con tanti artisti che hanno voglia di raccontare le donne, i diritti e di mettersi in gioco per quella che è la battaglia più importante del momento storico che viviamo, cioè la parità di genere. Sono felice di essere alla seconda edizione di questo concerto dell’8 marzo, c’è tanta partecipazione, tanta voglia di condividere questa battaglia anche da parte di artisti importanti come Laura Morante, Chiara Francini, Dolcenera, Paolo Vallesi, Giulia Mazzoni, Giulia Mei, Giulia Vestri e tanti altri, come una grande famiglia che si ritrova sul palco per condividere questa grande battaglia di civiltà, una battaglia di tutti, uniti, per avere una società migliore”.

Ha portato poi il suo saluto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha dedicato al pubblico femminile il suo augurio fatto di tre parole chiave: rispetto per le donne, la capacità di focalizzarsi sui propri sogni per seguirli e il non avere mai paura.

Quindi è stata la volta di Laura Morante, che ha aperto lo spazio riservato alle parole. E ha scelto quelle di Virginia Woolf per farlo, dal testo “Una stanza tutta per sé”: “Una donna se vuole scrivere romanzi, deve avere soldi e una stanza per sé” ha letto Morante in una interpretazione intensa. E al termine, il presidente Giani, Cristina Manetti e la sindaca Funaro le hanno consegnato il Pegaso della Toscana delle Donne.

E poi musica. La pianista e compositrice Giulia Mazzoni, ospite fin dalla prima edizione de "La Toscana delle Donne", e sua testimonial, ha eseguito le sue “Baires”, un vero e proprio viaggio sonoro profondo e potente, ispirato a Buenos Aires, che lancia un messaggio uni-versale di libertà. Poi “Wildness”, tema centrale della colonna sonora del film "Anna" di Marco Amenta, attualmente in gara per i David di Donatello, trasportando il pubblico in un mondo selvaggio e incontaminato.

La cantautrice Giulia Vestri, accompagnata al piano, ha eseguito la sua “Un mondo Incredi-bile”. Dopo di lei, attesissimo e sempre super applaudito, Paolo Vallesi, un amico fin dalla prima edizione de "La Toscana delle Donne", che ha emozionato tutti interpretando “Futura”, “Quello che le donne non dicono”, “Pace” e “Per te”.

Un’altra ospite attesa, Dolcenera, ha esordito con “Com’è straordinaria la vita”, con cui partecipò al Festival di Sanremo del 2006, e poi ha proseguito entusiasmando con “Ci vediamo a casa” e “Amaremare”.

Di nuovo spazio alle parole, stavolta con Chiara Francini che ha raccontato la terribile storia delle “Ragazze del radio” o le ragazze fantasma, un gruppo di operaie che subirono un grave avvelenamento da radiazioni di radio contenuto nella vernice radioluminescente utilizzata come pittura per quadranti nella fabbrica di orologi della United States Radium Corporation nel 1917. L’attrice ha poi dialogato con Cristina Manetti che le ha consegnato il Pegaso della Toscana delle Donne.

Quindi la cantautrice Giulia Mei con la sua “Bandiera” con cui ha conquistato X Factor 24 apprezzatissima sui social che rappresenta un forte messaggio di empowerment femminile e poi con “Mamma” un brano che, solo apparentemente leggero, tocca temi come la violenza contro il personale sanitario, il ponte di Genova o l'ambiguo mondo di Tik Tok.

