Arresto per detenzione di stupefacenti in centro storico a Pisa

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa e delle Stazioni di Pisa e Pisa Porta a Mare hanno condotto un'operazione antidroga nel centro storico di Pisa, che ha portato all'arresto di un cittadino extracomunitario di 25 anni, con precedenti penali, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento, è il risultato di un'intensa attività di monitoraggio e controllo del territorio, volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nel centro storico di Pisa.

I militari, durante un servizio mirato, hanno sorpreso il 25enne mentre cedeva una dose di hashish a un altro cittadino straniero di 26 anni, che è stato denunciato per favoreggiamento personale. Quest’ultimo, infatti, durante il controllo, ha fornito false dichiarazioni ai militari sulla provenienza della sostanza stupefacente. Il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare lo scambio e di recuperare la sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione personale nei confronti del pusher ha consentito di rinvenire ulteriori dosi di hashish e la somma di 18 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita. L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando di Pisa in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nella Provincia di Pisa.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.

