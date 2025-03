Basket Empoli donne, Use Rosa Scotti in finale di Coppa Italia

Anche i sogni possono diventare realtà. L’Use Rosa Scotti è in finale di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia da quando milita in serie A. Dopo Mantova, la squadra di Alessio Cioni batte anche la strafavorita Galli San Giovanni Valdarno per 64-75 e lo fa al termine di una partita che definire perfetta è poco.

Le biancorosse non sbagliano praticamente niente nell’approccio e, soprattutto, nella gestione delle diverse fasi della gara. Trascinate ad una Colognesi ancora su altissimi livelli (per lei 24 punti e 12 rimbalzi), l’Use Rosa approccia al meglio la partita, va avanti e non dà mai la sensazione di soffrire, se non per il talento delle avversarie che ogni tanto fa capolino. Momenti nei quali coach Cioni trova le giuste contromisure e, soprattutto, la squadra fa quadrato reagendo ed andando chirurgicamente a colpire con freddezza e precisione. Un capolavoro, una meravigliosa dimostrazione di maturità.

La tripla di De Giovanni dopo un extra possesso apre le danze ed è pronta la replica di Castellani. La Scotti fa subito capire che non è venuta a fare da sparring partner e piazza un parziale con due triple di Colognesi e cinque punti di Vente: 5-13 e minuto valdarnese. Ci si stropiccia gli occhi mentre coach Cioni alterna le difese. Il copione non cambia nemmeno dopo le prime rotazioni, come testimonia il 10-21 a firma Ianezic. Al 10’ siamo 18-21 con rimonta finale di Galli grazie ad un parziale aperto di 8-0. Colognesi subito a segno con la difesa che continua a tenere botta nonostante le rivali cerchino di mettere le mani sulla partita. Galli ricuce dalla distanza (25-27) sfruttando anche qualche errore di troppo da sotto delle biancorosse. La gran tripla di Policari dall’angolo è quella del sorpasso (28-27), la prima fase difficile della partita. La solita Colognesi mostra i muscoli con due triple (per lei punto numero 19), e Tarkovicova mette i liberi del 28-35. La Scotti c’è, eccome se c’è.

Al riposo si va sul 31-41 con una tripla di Ianezic che, dopo tre balzelli sul ferro, va dentro. Nella speranza che, oltre ad una bomba, sia anche un segno del destino si riparte e Rossini trova subito il 34-41, con De Giovanni che commette il quarto fallo. Tarkovicova trova il suo primo tiro pesante e, subito dopo, va in lunetta per tre liberi: 36-46. Su rimbalzo di Vente per il 36-48 c’è il timeout Galli. L’Use Rosa mura il canestro (5 punti subiti nei primi 5 minuti) e Castellani mette cinque punti consecutivi, 36-54, massimo vantaggio, psicologicamente una legnata sulla partita. Sulla tripla di Rossini del 42-54 a suggello di un parziale di 6-0, coach Cioni preferisce fermare il gioco. Niente da fare perché Rossini ne mette un’altra (45-54) ed a fermarla ci prova così Casini: missione compiuta.

L’Use Rosa tira il fiato ed al 30’ siamo 45-54. Galli perde subito Ianezic che la punisce con la tripla dall’angolo ed è ancora lei che, da sotto, mette il 46-59 al termine di un triangolo perfetto. Siamo nella fase decisiva della partita, Castellani lo capisce e va dentro trovando un fallo e mettendo i liberi: 46-61 al 7’. Policari con sei punti riporta le sue sul 52-61 ma Ruffini replica subito dall’arco e Castellani da sotto: 52-66 al 6’. Colognesi dalla lunetta e Ianezic per due canestri pesantissimi. La Scotti ha le mani alzate sul manubrio, il sogno della finale diventa realtà: 64-75.

GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO

Degiovanni 13, Rossini 19, Policari 11, Cruz 2, Amatori 2, Lazzaro 3, Sposato ne, Mioni 8, Stroscio, Di Fine ne, De Cassan 6. All. Garcia Fernandez (ass. Franchini / Sorelli)

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 7, Colognesi 24, Castellani 13, Antonini, Vente 12, Leghissa ne, Ruffini 7, Samoylych, Ianezic 10, Ndiaye, Chelini, Casini 2. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Parziali: 18-21, 31-41 (13-20), 45-54 (14-13)

Le statistiche della partita: https://fibalivestats.dcd. shared.geniussports.com/u/ LEGBF/2637530/bs.html

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa