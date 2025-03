Diecimila cartoline per chiedere alla Regione Toscana la revoca dell’aumento dell’addizionale Irpef

Sono diecimila cartoline raccolte dalla Cisl in Toscana per chiedere alla Regione Toscana di annullare l’aumento dell’addizionale Irpef deciso a dicembre 2023, che da gennaio 2025 ha iniziato a pesare sulle buste paga dei lavoratori e sui cedolini delle pensioni. La Cisl di Pisa sarà insieme alla Cisl Toscana a consegnarle lunedì 10 marzo a Palazzo Sacrati Strozzi, sede della giunta regionale. In partenza per Firenze il suo Segretario Generale Dario Campera e la Segreteria Giorgia Bumma.

Le cartoline erano state stampate e distribuite dalla Cisl lo scorso anno per raccogliere firme contro l’aumento, accompagnando altre forme di protesta come presìdi in piazza e una manifestazione in Piazza Duomo. In poche settimane, oltre diecimila cittadini avevano firmato l’appello. La mobilitazione aveva portato la Regione a convocare i sindacati e ad avviare un confronto su alcuni temi chiave, a partire dalla sanità. Durante un incontro il 14 febbraio 2024, il presidente Eugenio Giani si era impegnato a rivedere l’aumento dell’addizionale Irpef, spingendo la Cisl a sospendere la raccolta firme.

Tuttavia, nonostante il dialogo con la Regione su alcuni capitoli importanti, l’aumento dell’addizionale Irpef è rimasto in vigore e dal primo gennaio 2025 ha iniziato a ridurre il reddito di lavoratori e pensionati. La Cisl Toscana ritiene che non si possa più attendere un’eventuale soluzione legata alla vicenda ‘PayBack’, ma che sia necessario trovare alternative che non gravino sempre sulle stesse categorie.

Per questo motivo, il sindacato ha deciso di rilanciare la sua iniziativa e di consegnare al presidente Giani le diecimila cartoline firmate, per ribadire che il provvedimento, nato come una misura emergenziale e temporanea, non deve trasformarsi in un’ingiustizia permanente. La Cisl chiede di riaprire il confronto per individuare margini di revisione dell’aumento fiscale. In occasione della consegna, una delegazione della Cisl Toscana organizzerà un presidio davanti a Palazzo Sacrati Strozzi a partire dalle 10.30 e incontrerà la stampa alle 11, con l’intervento della segretaria generale Silvia Russo.

