Due sorelle arrestate grazie ai controlli dei Carabinieri nell'area di Fornace Braccini a Pontedera

I Carabinieri di Pontedera hanno effettuato due arresti a seguito di furti d'auto nei parcheggi vicino ai laghi della Fornace Braccini, una zona colpita da frequenti episodi di questo tipo. A darne notizia sono oggi La Nazione e Il Tirreno. Le arrestate sono due sorelle, già note alle forze dell'ordine, colte in flagrante mentre rubavano oggetti da un'auto in sosta.

Durante un controllo di routine, i Carabinieri hanno notato un'auto sospetta con quattro persone a bordo che ha tentato di allontanarsi. Dopo un breve inseguimento, due uomini sono riusciti a fuggire, mentre le due donne sono state fermate. La successiva perquisizione dell'auto ha permesso di recuperare la refurtiva, restituita alla legittima proprietaria.

Su disposizione del magistrato, una delle due sorelle è stata posta agli arresti domiciliari, mentre l'altra è stata trattenuta in attesa del processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto, ma non ha disposto ulteriori misure restrittive.