Facciamo la differenziata. Geofor incontra la cittadinanza e le aziende

Il Comune di Montopoli, in collaborazione con il gestore del servizio di igiene urbana Geofor, del gruppo RetiAmbiente, dà il via a una serie di incontri pubblici dedicati alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata. Questi appuntamenti rappresentano un'importante occasione per informare i cittadini sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e per rafforzare il dialogo tra l'Amministrazione, Geofor e la comunità.

Gli incontri si svolgeranno in diverse aree del territorio comunale e saranno aperti a tutti i cittadini interessati. Durante le sessioni, esperti e rappresentanti di Geofor illustreranno le procedure per una corretta differenziazione dei rifiuti e risponderanno a domande e dubbi dei partecipanti. L'obiettivo è rendere sempre più efficiente ed efficace il sistema di raccolta, contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita.

«Questi incontri rappresentano un momento fondamentale di confronto e collaborazione con la cittadinanza – ha dichiarato Paolo Vannozzi, Amministratore Delegato di Geofor – La corretta gestione dei rifiuti è una sfida che possiamo vincere solo con il coinvolgimento attivo di tutti. La sinergia tra Geofor e il Comune di Montopoli è la chiave per garantire un servizio sempre più efficiente, e ascoltare le esigenze dei cittadini è un passo essenziale in questo percorso di miglioramento continuo».

L'Amministrazione Comunale invita tutta la popolazione a partecipare a questi incontri, ribadendo l'importanza di un impegno collettivo per una città più pulita e sostenibile.

Gli appuntamenti in programma sono sei.

Martedì 11 marzo al circolo Endas di Casteldelbosco alle 18.30

Martedì 18 marzo al Circolo Arci di Marti alle 18.30

Martedì 25 marzo al Teatro Terreni di Capanne alle 18.30

Martedì 1 aprile al centro giovani di San Romano alle 18.30

Martedì 8 aprile in sala consiliare a Montopoli alle 18.30

Martedì 15 aprile incontro con le aziende nella sede della Pubblica Assistenza alle 18.30

«Come indicato nelle linee di mandato, siamo a proporre una serie di incontri che toccheranno tutte le frazioni per sensibilizzare i cittadini e le cittadine sull'importanza della raccolta differenziata e incoraggiare a praticarla – aggiungono la sindaca Linda Vanni e l’assessore all’ambiente Paolo Moretti –. Parleremo di come sia importante il processo della raccolta differenziata, di come si conferisce all'isola ecologica e delle sfide future. Inoltre un appuntamento sarà dedicato alle aziende. La raccolta differenziata non è solo una questione di gestione dei rifiuti, ma un aspetto cruciale delle politiche ambientali, economiche e sociali che può contribuire a migliorare il nostro territorio».

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.geofor.it.

Fonte: Ufficio Stampa

