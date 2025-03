Gianmarco Tognazzi racconta Paul McCartney e i Beatles: appuntamento allo Shalom

"Paul McCartney e i Beatles. Due leggende" sarà lo spettacolo protagonista venerdì 14 marzo, alle ore 21, al Teatro Shalom di Empoli, con in scena Gianmarco Tognazzi. Settimo appuntamento con la stagione concertistica del Centro Busoni, in coproduzione con Associazione Mosaico e Note di Classica 2025. Una deviazione dalla musica cosiddetta classica, anche se, quando si nominano i "Fab four" di Liverpool, ci troviamo all'apice della storia della musica rock e pop.

I Beatles rimangono, infatti, per la rivista Rolling Stones, il gruppo musicale più importante e influente del XX secolo e, secondo stime del "Guinness dei primati", è il complesso musicale di maggior successo di sempre, con oltre un miliardo di dischi venduti. Il famosissimo attore Gianmarco Tognazzi sarà protagonista di questo viaggio intorno ai Beatles e, in particolare, al mito che aleggia attorno alla notissima vicenda della presunta morte di Paul McCartney nel 1966. L'esecuzione delle musiche è affidata all'Orchestra Saverio Mercadante diretta da Rocco Debernardis, gli arrangiamenti sono a cura di Damiano D'Ambrosio e i testi di Rosa Sanrocco.

Si ricorda che i biglietti sono disponibili presso la Libreria Rinascita di via Ridolfi 53, Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli 19 e, online, su piattaforma Eventbrite. Per qualsiasi altra informazione e richiesta o per sottoscrivere una delle nostre formule di abbonamento, è possibile contattare direttamente il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

I PROTAGONISTI

Nato a Roma nel 1967, Gianmarco Tognazzi è figlio d'arte. Ha studiato all’Istituto per la Cinematografia "Rossellini" di Roma e si è formato sui set come assistente alla regia di film e serie tv. Sono i primi anni Novanta a segnare l'avvio della sua carriera di attore, sia in teatro che davanti alla cinepresa, collaborando, fra gli altri, con Alessandro Gassmann, Margerita Buy, Claudia Gerini, Ricky Tognazzi, Giulio Base, Leonardo Pieraccioni, Neri Parenti. Ha ricevuto numerose nomination ai "Nastri d'Argento", premio che si aggiudica nel 2009 nella categoria "Migliore attore protagonista" per il lungometraggio Fuoriuso. In veste di conduttore televisivo, dal 2017 è alla guida di Chopped Italia, il game cooking del canale Food Network. Dal 2010 gestisce "La Tognazza amata", l'azienda agricola fondata dal padre nel 1969 a Velletri, che ha trasformato ne "La Tognazza", azienda vitivinicola e brand di grande successo.

L’Orchestra Saverio Mercadante nasce ad Altamura nel 2010 ed ha già al suo attivo più di 200 concerti e molteplici collaborazioni con artisti, solisti e direttori di fama internazionale. Tra gli appuntamenti di particolare interesse che caratterizzano l’attività dell’Orchestra Saverio Mercadante vi è la Stagione di Musica e Spettacolo “Componimenti” di Altamura. Nel settembre 2015 l’Orchestra Saverio Mercadante presso il parco del Castello Tramontano di Matera ha realizzato quello che la critica ha definito evento storico per la città capitale della cultura europea: il concerto del tenore José Carreras. La direzione artistica dell’orchestra è affidata a Rocco Debernardis, che ha all'attivo numerose esibizioni, sia come solista al clarinetto che come Direttore, al fianco dei più noti artisti del panorama musicale nazionale e internazionale.

Biglietti

Intero € 15,00

Ridotto € 12,00 (soci Unicoop Firenze, Under 26 e Over 65)

Under 18 e Studenti € 6,00

Under 6 gratuito

Abbonamento "terzina" – 3 concerti: € 35

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Piazza della Vittoria 16, tel: 0571711122 / 3737899915 – email: csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Ufficio Stampa

