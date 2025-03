Il Governo impugna la legge sul turismo della Toscana

“Eravamo coscienti e preparati al fatto che il governo avrebbe impugnato la legge. D’altra parte, e mai era successo prima d’ora, ben otto sono stati i ministeri che in queste settimane hanno presentato osservazioni, spesso capziose. Naturalmente siamo convinti di avere ragioni da vendere e dunque la giunta regionale, una volta letto il ricorso, si difenderà e si costituirà in giudizio presso la Corte costituzionale, partendo innanzitutto dal fatto che il turismo è una materia di competenza della Regione e che abbiamo quindi pieno titolo di legiferare secondo le esigenze del turismo”.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore al turismo Leonardo Marras commentano così la notizia della decisione dell’esecutivo nazionale di impugnare il testo unico del turismo approvato di recente dal Consiglio regionale.

“Ci saremmo aspettati – proseguono - che invece di assumere una posizione pregiudiziale sul piano politico, ci fosse stato un comportamento diverso. La legge regionale toscana innova il sistema turistico e lo colloca su un piano diverso, che guarda al futuro senza posizioni conservative o arrendevoli, come quelle di coloro che sostengono posizioni retrograde e pensano che basti mettere la testa sotto la sabbia per non sottrarsi alla necessità di governare i processi in evoluzione. Il futuro del turismo sarà sempre di più fatto di flussi in aumento, di grande condizionamento della tecnologia, della necessità di professionalizzare veramente, attraverso l’impegno delle imprese, il lavoro che deve essere sempre più sicuro, sempre meno povero, sempre più qualificato. La nostra legge – concludono Giani e Marras - garantisce tutto questo e ci aspettiamo che anche l’Italia si doti di strumenti di questo genere e che quindi la Consulta faccia giustizia e ci permetta di andare avanti”.

Le reazioni

Alleanza per l'Abitare: "Il Governo ha scelto lo scontro politico invece della collaborazione"

L’impugnazione da parte del Governo Meloni del nuovo Testo Unico sul Turismo varato dalla Toscana rappresenta l’ennesimo attacco diretto alle competenze che la Costituzione assegna alle Regioni per governare i territori e tutelarne il tessuto urbano e sociale.

La trasformazione delle abitazioni in attività di locazione turistica ha già raggiunto dimensioni incompatibili con la vita di molte città e territori. La Regione Toscana, prima in Italia, ha avuto il coraggio di affrontare il problema dotando i Comuni di strumenti per regolamentare quello che è ormai un vero e proprio albergo diffuso. Invece di agire in sinergia verso un obiettivo che dovrebbe essere comune, il Governo, ancora una volta, sceglie di difendere interessi speculativi invece di garantire i diritti di tutte e tutti a una casa e alla vivibilità delle nostre città.

L’Alleanza per l’Abitare esprime forte disappunto per questa decisione, che ignora l’evidente emergenza abitativa che colpisce Firenze e molte altre città, in Toscana e in tuHo il Paese. Il proliferare degli affitti brevi ha sottratto progressivamente alloggi alla residenza, spingendo fuori dal mercato intere fasce della popolazione: lavoratori, pensionati, giovani coppie, studenti fuori sede. Questo fenomeno ha trasformato i centri storici in dormitori turistici, svuotandoli della lorofunzione abitativa e sociale e ora colpisce anche le periferie.

Regolamentare il mercato degli affitti brevi non significa “fare le leggi da soli”, come sostengono alcuni, ma rispondere a necessità concrete e urgenti. La Regione Toscana ha agito con responsabilità per tutelare il diritto all’abitare, colmando un vuoto normativo nazionale che il Governo continua a ignorare.

L’emergenza abitativa non è un tema secondario: è una delle principali crisi sociali del nostro tempo e richiede risposte strutturali e coraggiose. Chiediamo al Governo di smettere di ostacolare le politiche locali che tentano di contrastare la speculazione e di aprire un serio confronto per una regolamentazione equa e sostenibile del mercato immobiliare.

Non si può continuare a sacrificare il diritto alla casa sull’altare della rendita turistica. L’abitare è un diritto primario e non può essere subordinato agli interessi di pochi. L’Alleanza per l’Abitare continuerà a mobilitarsi, insieme alle realtà civiche e sindacali, per difendere il diritto alla residenza e per chiedere una normativa nazionale che restituisca ai Comuni il potere di governare il proprio territorio nell’interesse dei cittadini.

Cgil, Federconsumatori e Sunia: "Il Governo dalla parte degli interessi finanziari, non dei cittadini"

"Il Governo, impugnando la legge regionale toscana sul turismo, non perde occasione di mostrarci da che parte sta, quella degli interessi finanziari e della rendita e non certo di cittadini e cittadine, lavoratrici e lavoratori. La legge regionale sul turismo fa un passo avanti importante per la sostenibilità delle nostre città e per tutelare chi vuole viverci e lavorarci, e bene farà la Regione a difenderla costituendosi in giudizio".

Così Cgil Toscana, Cgil Firenze, Federconsumatori Toscana, Sunia Firenze e Toscana.

Stella (FI): "Da affitti brevi a fine vita, Regione sta creando caos istituzionale"

"Ormai è chiaro, quella della Regione Toscana a guida Pd è una strategia precisa: fare campagna elettorale cercando lo scontro con il Governo su tutto, dalla legge sul turismo alla legge sul fine vita. L'unico risultato ottenuto da Giani e dalla sinistra, però, è quello di creare caos istituzionale, danneggiando le imprese e i cittadini. Pur di perseguire obiettivi ideologici, Pd e alleati approvano norme anticostituzionali oppure di competenza statale".

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Le norme riguardanti gli affitti brevi contenute nella legge regionale sul turismo, sono palesemente incostituzionali, come diciamo da sempre, e bene ha fatto il governo a impugnarla - spiega Stella -. La legge consente ai Comuni di limitare nei giorni, o addirittura proibire, le locazioni turistiche. Si tratta di una legge contro la proprietà privata, un attacco alla casa e alla libertà individuale, che noi abbiamo denunciato da subito. Il Governo non poteva non impugnarla. Si tratta di una vittoria storica di Forza Italia, che dal primo istante ha condotto una battaglia quasi in solitaria contro questa legge".

Michelotti (FI): "La Legge toscana è propaganda. Bene scelta governo"

"Il governo Meloni ha come priorità il bene comune, quello dei proprietari di immobili e quello degli imprenditori e lo ha dimostrato impugnando la legge toscana sugli affitti brevi".

Lo scrive, in una nota, il deputato e vice coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.

"L’esatto contrario di ciò che sta facendo il governatore della Regione Eugenio Giani che, attraverso una norma caratterizzata da limiti oppressivi ed irragionevoli, ha dichiarato ancora una volta di utilizzare l’istituzione che presiede solo per propaganda personale e per fini elettorali. Il tema degli affitti brevi necessita di una regolamentazione, non certo però attraverso gli elementi, inaccettabili, che presenta la legge toscana, che vanno solo a danno della libertà di ognuno di disporre dei propri beni. La proprietà privata è un valore in cui crediamo, costituzionale e quindi da tutelare, non da osteggiare ideologicamente e con strumenti normativi inverosimili e irricevibili. La volontà di limitare e di impedire la disposizione di un bene proprio è soltanto l’ennesima forzatura di una sinistra che ha perso di vista definitivamente le esigenze della comunità".

