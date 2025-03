Incidente stradale e foto ricordo per il generale Vannacci in Versilia

Coinvolto stamani, ma senza conseguenze, in un incidente stradale in Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca), l'eurodeputato e generale Roberto Vannacci.

Il sinistro è avvenuto all'incrocio tra via Italica e via del Termine, coinvolte due auto: quella dell'eurodeputato, una Kia Sportage e una Fiat Doblò sulla quali viaggiava un sessantenne di Camaiore trasportato in codice verde per accertamenti all'ospedale Versilia.

Il generale Vannacci è rimasto illeso, alcune delle persone che si sono fermate alla vista del generale in strada ne hanno anche approfittato per scattare una foto con lui.

Sul posto sono intervenute la polizia municipale di Camaiore e sanitari del 118, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

